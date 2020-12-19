В Сочи создан двухмесячный запас экспресс-тестов на коронавирус для туристов Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Сочи готовится к приему тысяч туристов со всей России. Свободных мест на период Новогодних каникул в сочинских отелях почти не осталось. К наплыву туристов готовы обсерваторы. Они развернутся в Имеретинской низменности на базе комплекса «Омега».

- В городе создан двухмесячный запас экспресс-тестов и защитных средств для туристов. Такие запасы созданы во всех отелях, принимающих туристов как в горах, так и на побережье, – рассказал мэр Сочи Алексей Копайгородский.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В Краснодарском крае 19 декабря подтвердились еще 188 случаев заболевания COVID-19

Заболевшим от двух до 90 лет, в том числе: 84 мужчины, 104 женщины женщин и 14 детей (читайте далее).