Эвакуаторы на улицы Краснодара больше не вернутся

В Краснодаре больше не работают эвакуаторы Фото: krd.ru

Эвакуаторы не вернутся на улицы Краснодара больше никогда. По крайней мере для того, чтобы увезти вашу машину из-под знака "Парковка запрещена". Для многих автовладельцев поиски своего транспорта порой оборачивались "увлекательным" квестом с неизменной потерей солидной суммы денег вкупе со штрафом ГИБДД.

- Я, конечно, был виноват, когда поставил свое авто под знак "Парковка для инвалида". Но не настолько, чтобы провести бессонную ночь в поисках по штраф-стоянкам, - рассказывает "КП" - Кубань" один из горожан.

Между тем, отмена эвакуации автомобилей в этом и подобных случаях совершенно не отменяет наказания. После публикации в "КП" - Кубань и предложения в эфире радио "Комсомольская правда" мэрия Краснодара озвучила свои планы на этот счет.

- Проблема брошенного под запрещающими знаками транспорта в городе достаточно актуальна, и без административных протоколов мы в этой сфере порядок не наведем. Необходимо разработать систему оперативного выявления нарушителей, - сказал мэр Краснодара Евгений Первышов.

По словам градоначальника, эвакуаторы теперь будут только помогать ликвидировать последствия ДТП.

Скоро на улицах Краснодара появятся стационарные и мобильные фото- и видеокамеры. Ожидается, что система будет фиксировать до 1000 нарушений в день.

Дальше на водителя будут составлять протоколы и наказывать рублем.

- Патрули автоинспекции должны бороться со смертностью на дорогах, а не заниматься уборкой улиц города от транспорта, - высказалась в эфире программы "Автопилот" на радио "Комсомолькая правда" начальник отдела пропаганды в УГИБДД по Краснодарскому краю Ирина Заватская. - Есть уже положительная практика такой работы муниципальными службами в Сочи и Геленджике, к примеру.

Напомним, что в настоящее время в Краснодаре зарегистрировано порядка 500 тысяч автомобилей, но ежедневно в город въезжают еще тысячи.

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В полиции объяснили, что экипажи ДПС теперь работают на аварийных участках городских улиц.

- В целях снижения аварийности экипажи ДПС несут дежурство вблизи мест концентрации ДТП, а личный состав ориентирован на выявление тех нарушений, которые непосредственным образом влияют на аварийность, профилактику опасных маневров, - сообщают в УГИБДД Краснодарского края (подробности)