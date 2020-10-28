Счет не по игре. Пять простых выводов после матча Краснодар – Челси 28 октября 2020

Итоги матча Краснодар - Челси 28 октября Фото: REUTERS

«Краснодар» был разгромлен «Челси» со счетом 0:4 в своем первом домашнем матче Лиги чемпионов в истории. Три мяча «быки» пропустили во втором тайме. «КП» рассказывает о пяти самых интересных моментах поединка Краснодар – Челси 0:4 28 октября 2020.

Не хватило резервов

«Челси» смог добиться крупной победы, приложив к ней ровно столько сил, сколько было нужно. Лэмпард усилил игру на 70-й минуте, выпустив Канте и Пулишича, после этого команда забила три мяча. При этом «Краснодар» неплохо играл вторым номером вплоть до 75-й минуты – старался играть внимательно в обороне и проводил хорошие контратаки.

Мурад Мусаев мог менять вымотавшихся лидеров только молодыми игроками. Проблемы «Краснодара» с составом из-за большого количества травм стали слишком болезненными на фоне грозного соперника. Но даже в таком составе команда не заслуживала разгромного поражения.

Сафонов не выручил

Матвей Сафонов после выдающейся игры с «Ренном» провел не самый лучший матч против «Челси». В первом голе молодой вратарь может винить себя. Центральные защитники тоже доставили проблем Сафонову, дважды игроки «Челси» подходили к 11-метровой отметке после нарушений Кайо и Мартыновича.

«Краснодар» подвела реализация

Несмотря на то, что «Челси» владел мячом и территорией, «Краснодар» имел несколько отличных шансов, чтобы забить. Однако подкачала реализация. В Лиге чемпионов моментами нужно дорожить, а решения принимать мгновенно. Можно сказать, что «горожанам» не хватило немного везения, чтобы забить сегодня.

Лига чемпионов Краснодару к лицу

Лига чемпионов в Краснодаре – большой праздник и грандиозное событие для города. Прекрасный стадион и болельщики «черно-зеленых» заслужили стать частью главного клубного турнира планеты. Команда также готова показывать отличную игру c любым соперником, в оптимальном составе «быки» могли бы добиться большего.

Еще ничего не потеряно

«Краснодар» может наслаждаться каждым матчем в Лиге чемпионов на правах дерзкого дебютанта. Несмотря на болезненное поражения, все борьба в группе еще впереди. Шансы как минимум на третье место и выход в весеннюю часть Лиги Европы еще не потеряны и за них можно зацепиться.