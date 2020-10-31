Последствия ливня в Сочи 31 октября 2020: улицы курорта заполонила вода

Непогода накрыла Сочи. Фото: @incident_sochi

На Сочи утром, 31 октября, обрушилась непогода. Многочисленные пользователи спешат выкладывать последствия ливня в Сочи 31 октября 2020.

- Курорт заливает сегодня, - сообщают "КП" - Кубань" очевидцы.

Надо сказать, спасатели и метеорологи предупреждали о непогоде заранее.

- В большинстве районов края, включая Черноморское побережье и кубанскую столицы, 31 октября и 1 ноября прогнозируем дожди, местами сильные, - сообщает «Комсомольской правде» - Кубань» начальник отдела гидрометобеспечения Краснодарского гидрометцентра Светланы Поповой. - Ветер юго-западный 5-10 метров в секунду, порывы могут достигать 15 метров в секунду.

Температура воздуха постепенно будет понижаться. В субботу, 31 октября, ночью 9-14 градусов, днем отметки начнут ползти вверх - 16-21 градусов, местами до 23.

Ночью 1 ноября 7-12 градусов выше нуля, днем воздух прогреется лишь до 13-18 градусов.

- На следующей недели температура воздуха будет еще ниже - в ночные часы лишь 5-10 градусов, днем столбики термометров покажут 10-15, - добавляет Светлана Попова.

Ранее МЧС распространило на эти дни экстренное предупреждение. Спасатели рекомендуют без необходимости не выходить из дома. Сотрудники МЧС также рекомендуют жителям города оставаться во время стихии дома и следить за состоянием отопительной и осветительной систем. В случае ЧС набирать 101.