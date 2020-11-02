Видео с места ДТП c пятью погибшими в Краснодарском крае 1 ноября 2020: «На это невозможно смотреть!»

Фото: ГУ МВД по Краснодарскому краю.

В Сети появилось видео с места ДТП c пятью погибшими в Краснодарском крае 1 ноября 2020 года. Ролик снят на той самой дороге, где ранним утром водитель за рулем Lada Priora сбил 8 человек. Напомним, все случилось недалеко из станицы Отрадо-Кубанской. Водитель за рулем ВАЗ-2115 не справился с управлением на скользкой дороге - авто выбросило в кювет. Парень вместе со спутницей выбрались из машины и позвонили друзьям за помощью.

Через некоторое время товарищи подъехали, натянули трос и вытащили авто на дорогу. Стоя на обочине, они осматривали повреждения. В какой-то момент из тумана вылетела Lada Priora, которая снесла людей. Страшная авария унесла пять жизней.

Удар был такой силы, что ничем незащищенных пешеходов разбросало по дороге. На кадрах видно, что погибшие лежат в десятках метров от места, где случилось ДТП.

По некоторым данным, водитель Lada Priora был пьян. Об этом говорят жители станицы Отрадо-Кубанской, которые хорошо знают мужчину и говорят, что это не первое его ДТП. Однако ранее в авариях не было пострадавших.

Что стало причиной аварии, и предстоит выяснить автоинспекторам. Помешал ли водителю густой туман, мог ли он затормозить в тех условиях, а главное, был ли он подшофе в тот момент, сейчас устанавливается.

Известно, что уже возбуждено уголовное дело по ч. 5 ст. 264 УК РФ (нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц).

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

ДТП с 5 погибшими в Краснодарском крае 1 ноября 2020: водитель мог быть пьян

27-летний водитель на отечественной легковушке, как считают автоинспекторы, в условиях плохой видимости не успел быстро сориентироваться. Когда он заметил впереди стоящие машины, то вывернул вправо, где и наехал на людей (читайте далее)