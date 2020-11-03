«Ни с кем не конфликтовал и держался обособленно»: Однокурсники вспоминают об Игоре Коропове, загадочно пропавшем в Сочи

Игорь Коропов. Фото: vk.com/koropovigor

В Сочи продолжаются поиски загадочно исчезнувшего основателя онлайн-университета Skillbox Игоря Коропова. Напомним, 31-летний мужчина ночью 1 ноября решил прогуляться по набережной Сочи. Он вышел из номера отеля, который находится в 5 минутах ходьбы от побережья, однако обратно не вернулся.

Тревогу забил его друг и коллега, с которым он приехал на курорт. Именно он обратился с заявлением в полицию. Игорь ничего не сообщал ни семье, ни друзьям, о планах на понедельник не говорил, в этот день должен был быть на связи в рабочем режиме.

- К сожалению, никакой дополнительной информации у нас нет. Ждем хоть каких-то вестей, - говорит мама пропавшего Игоря Елена Коропова.

Со слов знакомых, ранее мужчина всегда был на связи, никогда не пропадал. Его однокурсники отзываются о нем исключительно в положительном ключе.

- В 2003 году он поступил в первую роту Московского суворовского училища. Игорь отлично разбирался в компьютерах. Поэтому сразу стал работать в канцелярии. Он выполнял поручения руководтства по ведению статистики и ротной документации, - рассказывает «Комсомольской правде» - Кубань» однокурсник Игоря. - В конце первого курса он отчислился, потому что эта военная дисциплина, ношение формы и прочее было вообще не для него.

По словам учащегося, Игоря практически ни с кем не общался, всегда держался обособленно, старался ни с кем не конфликтовать.

- Уже тогда было видно, что он нереально сообразительный. Он на уроках информатики отдыхал, задания, которые давал педагог, он решал минуты за 3. А мы корпели весь урок, - добавляет однокурсник.

До конца Игорь не доучился. После первого курса родители его забрали.

- Думаю, в его случае это было правильным решением, - говорит товарищ Игоря. - Сам он из состоятельной семьи. У него у первого появился самый дорогой телефон с камерой на то время. Правда, родители обеспечили ему начальный капитал, все остальное он заработал сам.

Известно, что на пирсе около кафе «Бистро» днем 1 ноября был найден телефон Игоря Коропова. Никаких личных вещей мужчины не обнаружено. Спасатели сейчас ведут поиски на побережье. Искать человека в море пока не позволяет шторм.

Всех, кому известно что-то о местонахождении Игоря Коропова, просят сообщать информацию по номеру: 8-800-700-54-52 или 8 (8622) 63-85-97, 63-85-98 или 02.

С ЧЕГО ВСЕ НАЧИНАЛОСЬ

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