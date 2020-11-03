В море нашли рюкзак пропавшего основателя онлайн-университета Skillbox Игоря Коропова

Фото: СУ СК по Краснодарскому краю.

Спасатели и правоохранители продолжают разыскивать 31-летнего основателя онлайн-университета Skillbox Игоря Коропова. Напомним, он пропал ночью 1 ноября в Сочи.

За несколько часов до этого мужчина был с коллегами в баре отеля. Когда товарищ пошел спать, Игорь решил прогуляться по ночной набережной. Он отправился в район Имеретинского курорта - от гостиницы буквально 5 минут ходьбы. Но обратно так и не вернулся.

На следующий день стало известно, что на пирсе был найден телефон Игоря. Его обнаружили прохожие, которые набрали первый попавшийся номер и сообщили о находке.

Два дня идут активные поиски. Ни друзья, ни близкие не знают, где может находиться мужчина. Вечером 3 ноября появилась информация о том, что в море обнаружен рюкзак Игоря Коропова, с которым он выходил из отеля.

- Да, действительно, это так, - подтвердили информацию «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе СУ СК по Краснодарскому краю.

Однако сам человек не обнаружен.

Стоит сказать, что поиски сейчас осложняет погода – на море сильный шторм, большие волны.

- В поисках задействованы катер и три единицы личного состава, - говорят в пресс-службе ГУ МЧС по Краснодарскому краю.

Отметим, что ранее следователи организовали проверку по факту исчезновения бизнесмена.

- Устанавливаются место нахождения пропавшего, а также обстоятельства произошедшего, - уточняют «Комсомольской правде» - Кубань» в СУ СК по Краснодарскому краю. - По окончании проверки будет принято процессуальное решение.

Всех, кому известно что-то о местонахождении Игоря Коропова, просят сообщать информацию по номеру: 8-800-700-54-52 или 8 (8622) 63-85-97, 63-85-98 или 02.

С ЧЕГО ВСЕ НАЧИНАЛОСЬ

В Сочи при загадочных обстоятельствах пропал основатель онлайн-университета Skillbox Игорь Коропов: что известно на данный момент

Пропавший бизнесмен вошел в рейтинг 30 самых перспективных россиян в возрасте до 30 лет по версии Forbes. В последнее время он живет в Москве, где продолжает работать в компании (читайте далее)

«Ни с кем не конфликтовал и держался обособленно»: Однокурсники вспоминают об Игоре Коропове, загадочно пропавшем в Сочи

Со слов знакомых, ранее мужчина всегда был на связи, никогда не пропадал. Его однокурсники отзываются о нем исключительно в положительном ключе (читайте далее)