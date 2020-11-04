На Кубани начнется строительство II этапа автомобильной дороги из Краснодара в Керчь

Фото: ФКУ Упрдор «Тамань».

В Краснодарском крае начнется строительство нового участка трассы А-289. Его протяженность – более 50 километров. Эту четырехполосную магистраль запланировано завершить до конца 2024 года.

Как пройдет новая магистраль

ФКУ Упрдор «Тамань» заключило госконтракт на выполнение II этапа строительства и реконструкции автомобильной дороги.

- Проект предполагает возведение нового моста через реку Кубань. Кроме того, дорожникам предстоит построить пять транспортных развязок и семь путепроводов. Эти объекты обеспечат распределение транспортных потоков, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань»в пресс-службе ФКУ Упрдор «Тамань».

Как пройдет новая магистраль

Магистраль будет построена за счет средств федерального бюджета по национальному проекту «Комплексный план модернизации и расширения магистральной инфраструктуры». Всего будет выделено 55,6 млрд рублей.

Совсем скоро стартует I этап строительных работ на другом участке трассы А-289 от Славянска-на-Кубани до хутора Белый. В данный момент завершается государственная экспертиза проектной документации, а так же результатов инженерных изысканий. Работы планируется начать в декабре 2020 года.

Фото: ФКУ Упрдор «Тамань»

Общая протяженность дороги 119,2 км. Новая проезжая часть будет проложена южнее существующей автомобильной дороги. Это важно, так как движение автомашин в данном направлении во время строительства не будет прервано.

Проект предусматривает обустройство четырех полос и разделение встречных потоков, благодаря развязкам разных уровней.

- Расчетная пропускная способность дороги составит 40 тыс. автомобилей в сутки. На трассе будет разрешена скорость движения до 120 км/ч, - добавили в пресс-службе ФКУ Упрдор «Тамань».

На протяжении всей дороги проведут электрическое освещения.

Напомним, что автомобильная дорога А-289 Краснодар – Славянск-на-Кубани – Темрюк – автомобильная дорога А-290 Новороссийск – Керчь находится в ведении ФКУ Упрдор «Тамань» с ноября 2018 года.

Ранее «Комсомольская правда» - Кубань» писала, что из Краснодарского края до Крымского моста можно будет доехать по новой трассе. Строительство первого участка обойдется минимум в 59 миллиардов рублей.