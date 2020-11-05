Что произошло после матча Севилья - Краснодар

Игроки "Краснодара" остались недовольны друг другом Фото: ФК Краснодар

«Краснодар» потерпел второе подряд поражение в Лиге чемпионов. Играя в Испании против «Севильи», команда смогла повести со счетом 2:0 в первом тайме. Хозяева смогли отыграть один гол до перерыва, но остались в меньшинстве после удаления Хесуса Наваса. Во втором тайме «Краснодар» не смог использовать преимущество. Более того, позволил «Севилье» сравнять счет и добиться победы - 3:2. «КП» рассказывает о том, что произошло после финального свистка матча Лиги чемпионов Севилья – Краснодар.

В раздевалке «Краснодара» после матча произошел настоящий разнос. Магомед-Шапи Сулейманов, забивший первый гол в этой встрече, после игры остался недоволен действиями одноклубников.

- Сейчас полное опустошение. Соперник получил удаление и целый тайм играл в меньшинстве. Мы должны были контролировать мяч, не знаю почему так случилось. Наверное, у соперника было больше желания. Мы должны были забирать этот матч. У меня есть вопросы к команде, я это высказал в раздевалке. У меня нет слов, это необъяснимые вещи, - рассказал после матча Магомед-Шапи Сулейманов в эфире МатчТВ.

Вратарь «Краснодара» Матвей Сафонов не стал выносить то, что происходило в раздевалке но подтвердил, что произошел разговор на повышенных тонах.

- Мы не имеем права отдавать команде, играющей в меньшинстве, победу со счета 2:0. Мы поговорили после матча, но все что было в раздевалке должно оставаться в раздевалке. Во втором тайме надо было сыграть по-другому, но мы почему-то не сделали этого. Возможно, нам не хватило опыта, а может быть, чего-то другого. Сейчас нам следует проанализировать случившееся, и сделать выводы из этого поражения, - сказал после игры Сафонов.

Полузащитник «Краснодара» Юрий Газинский с трудом подбирал слова после матча и назвал это поражение одним из тяжелейших в карьере.

– Тяжело находить слова. Мы должны что-то извлечь из этого поражения, потому что ведя в счете, играя в большинстве... Нужно было доводить до победы. Одно из самых тяжелых поражений в карьере. Мы готовились, понимали, что матч будет непростым. Понимали, что квалифицированный соперник. Нужно было выжимать максимум, но не знаю, что произошло. Трудно говорить. Мы полностью упустили игру. То, что было в раздевалке, остается там… Поговорили на повышенных тонах, когда есть претензии – мы их высказываем, но проигрывает всегда команда, - сказал Газинский.

Защитник российского клуба Кристиан Рамирес рассказал, что был вынужден покинуть поле из-за повреждения и признался, что ему было тяжело смотреть на игру своей команды.

- Это очень болезненное поражение. Первые 45 минут мы сыграли образцово и вели со счетом 2:1. Мы пропустили перед самым перерывом, а потом мне пришлось покинуть поле из-за травмы. Смотреть на то, что случилось дальше, было больно. Мы знали, что могли выиграть. У нас было на одного игрока больше, но мы все равно проиграли. Они бросили все силы в атаку, ведь им надо было сравнивать счет. Мы допустили ошибки, а в Лиге чемпионов нельзя ошибаться. Они стоили нам двух пропущенных мячей, - заключил Рамирес.

Главный тренер команды Мурад Мусаев после матча сказал, что у команды нет оправданий за это поражение. «Краснодар» должен был пытаться развить успех и забивать третий мяч, но вместо этого упустил даже ничью.

— Эту победу мы сами подарили сопернику. Я готов признавать поражение, но мне тяжело видеть, как мы в сложный момент отдали второй гол. Если мы хотим побеждать и выигрывать титулы, нельзя терпеть такие поражения. Было слишком много ошибок в простых ситуациях. Нельзя было отдавать контроль во втором тайме. Необходимо было забить третий мяч. Эти нюансы лишили нас трех очков, - заключил Мурад Мусаев.

Эпизод со вторым голом, к которому привела ошибка Кайо, тренер прокомментировал коротко.

— Трудно комментировать, вы сами видели, что он подарил сопернику гол на ровном месте. Не хочу открыто комментировать игроков прессе. Это не для общего обозрения, разберем детально между собой, - добавил специалист.

Главный тренер «Севильи» Юлен Лопетеги признал, что его команде пришлось непросто, но старания игроков были вознаграждены.

— Все, что могло случиться, произошло. У нас были проблемы. Любые соперники в Лиге чемпионов очень сложны. Команда проявила характер, и это единение помогло. Мы заслужили победу. Мы никогда не знаем, что может случиться. Нужно что-то преодолевать. Наша команда собралась, победила, у нас было много моментов. Мы выстрадали эту победу, - так прокомментировал матч с «Краснодаром» испанский специалист.

А забивший два гола «Севильи» после выхода со скамейки Юссеф Эн-Несири был доволен собой.

- Мои голы - результат командной работы. Если бы партнеры не оказали давление на наших соперников, я бы не оказался на ударной позиции. Реализация была фантастической, я согласен. Я счастлив, что отличился дважды, и горжусь работой команды. Это был фантастический камбэк, - сказал Эн-Несири в интервью УЕФА.

- Уверенность и смелость нашей команды впечатляют. Мы заслужили этот результат. Наш подвиг должен вызывать уважение. У этой команды невероятный характер, - добавил автор первого гола «Севильи» Иван Ракитич.