Вениамин Кондратьев: Мы будем ужесточать соблюдение режима из-за коронавируса

Вениамин Кондратьев

Губернатор Краснодарского края сделал заявление на сегодняшнем заседании оперштаба, 5 ноября. Очередное совещание власти региона собрали из-за опасности нового распространения коронавируса.

- Вводить новый карантин пока нет причин. Ситуация с эпидемией контролируема, - сказал губернатор Краснодарского края на заседании.

Однако он призвал все службы, причастные к контролю обстановки, усилить его.

- А вот ужесточить соблюдение режима повышенной готовности нам придется, - сказал Вениамин Кондратьев.

Напомним, ранее управление Роспотребнадзора по Краснодарскому краю опубликовало пять правил, соблюдая которые можно не заболеть коронавирусом.

Так, во-первых, нужно чаще и тщательнее мыть руки мылом. Вместе с тем необходимо дезинфицировать дверные ручки, столы, рабочие поверхности.

Во-вторых, нужно соблюдать дистанцию не менее 1,5 метров и этикет. При этом, если чихаете вы или кашляете, прикрывайте рот платком или салфеткой.

В-третьих, необходимо вести здоровый образ жизни, то есть полноценно и вовремя питаться богатыми белками, витаминами и минеральными веществами, физическую активность. И высыпаться.

В-четвертых, защищать органы дыхания маской.

В-пятых, оставаться дома, если появились признаки респираторного заболевания.