Могло быть больше: «Аталанта» перечислит 29 тысяч евро в родной город Алексея Миранчука

Алексей Миранчук принес "Аталанте" ничью с "Интером" в первом же матче в Серии А Фото: ФК "Аталанта"

Алексей Миранчук – один из главных героев футбольного уикенда. Российский футболист дебютировал за «Аталанту» в итальянской серии А, выйдя на замену во втором тайме против «Интера». Полузащитник использовал свой шанс на все сто процентов и забил гол, который принес его команде ничью – 1:1.

Это был всего второй выход Миранчука в футболке «Аталанты», в первый раз он также вышел на замену против датского «Мидтьюлланда» и тоже забил.

— Миранчук — экстраординарный. Сыграв два неполных матча, он успел сделать несколько касаний и забить при этом два мяча. Он обладает огромным мастерством, но его пришлось «придержать» из-за последствий травмы. Надеемся, что после перерыва в чемпионате мы будем использовать его больше, — сказал тренер «Аталанты» Джан Пьеро Гасперини на послематчевой пресс-конференции.

Похоже, в «Аталанте» довольны приобретением. Алексей Миранчук переехал в Италию, оставив брата-близнеца Антона в московском «Локомотиве», в начале сентября. По данным СМИ, сумма трансфера составила 14,5 млн евро.

КАКИЕ ВЫПЛАТЫ МНЕ ПОЛОЖЕНЫ

На родине братьев Миранчуков в Славянске-на-Кубани внимательно следят за успехами земляков. Переход Алексея в «Аталанту» стал большим событием. Более того, он должен был принести круглую сумму на развитие детского футбола в городе, подарившем миру молодую звезду.

Дело в том, что при переходе профессионального футболиста из одного клуба в другой до окончания контракта, футбольные клубы и спортивные школы, участвующие в подготовке игрока, имеют право получить солидарную выплату.

Ее сумма зависит от суммы трансфера и времени, в течение которого спортсмен был зарегистрирован за клубом или спортивной школой. За каждый год подготовки с 10 до 15 лет полагается 0,25% от суммы трансфера, а с 16 до 23 лет – по 0,5%. Важно, что выплаты производятся в соответствии с теми данными, которые внесены в паспорт футболиста, который есть у каждого игрока.

Братья Миранчуки с первым тренером Александром Воронковым

Первым о праве на выплату заявил московский «Спартак». Парни выступали на детско-юношеских турнирах за «Спартак», но в 2011 году их отчислили из-за недостатка физической силы. После этого талант футболистов раскрыли в «Локомотиве».

- Академия «Спартака» получит около 85,5 тысяч евро. С учетом того, что «Аталанта» будет выплачивать деньги «Локомотиву» несколькими траншами, мы также будем получать выплаты не единовременно, - отмечают в «Спартаке».

РОДИНА НЕ ЗАБЫЛА

В Славянском районе новость о возможных выплатах пришла вскоре после перехода Алексея в «Аталанту». Письмо от Российского футбольного союза получили в спортивной школе имени В.В. Симоненко, расположенной в станице Анастасиевской, недалеко от Славянска-на-Кубани.

Дело в том, что братья, хоть и чаще тренировались в городе, числились за спортивной школой «Олимп» в станице.

- На самом деле ключевую роль в карьере ребят сыграла не школа, а их первый тренер Александр Воронков. Он разглядел в них талант, поверил в них, убедил маму Миранчуков и лично отвез их на просмотр в «Спартак». Сейчас их первый тренер работает в Новороссийске в спортивной школе «Черноморца», - рассказывает директор школы в станице Анастасиевской Александр Рогоза.

Его кабинет полон медалей и кубков, завоеванных воспитанниками школы в гиревом спорте на российских и международных турнирах. О том, что братья Миранчуки числились в школе, напоминает лишь одно фото.

Братья Миранчуки в Славянске-на-Кубани в 2013-м году Фото: Артём ГНАТЕНКО

- Братья всего один раз приезжали сюда после того, как в Москву перебрались. Встречались с нашими воспитанниками, вот с этого мероприятия снимок, - объяснил руководитель.

Спортивная школа в станице Анастасиевской на хорошем счету в регионе, совсем недавно здесь открылся большой спортивный зал. Но футбольной секции здесь нет, основные виды спорта – гиревой, легкая атлетика и волейбол.

- Дело в том, что все футбольные секции несколько лет назад объединили в «Викторию», а наша школа оказалась правопреемником «Олимпа», поэтому именно с нами вышли на связь, - рассказывает директор станичной спортивной школы. - РФС у нас запросил все данные о Миранчуках, школе, а также наши банковские реквизиты.

Он отмечает, что сегодня в его школе есть все необходимое, но у жителей станицы есть мечта – построить плавательный бассейн. Суммы, которая полагается школе, вполне могло бы хватить, чтобы начать стройку.

Спортивный копмлекс "Олимп" в станице Анастасиевской Фото: Артём ГНАТЕНКО

Алексей Миранчук с 10 лет числился в «Олимпе» в течение одного года и семи месяцев. Это значит, что за подготовку футболиста школа в праве рассчитывать на выплату в размере около 0,4% от суммы трансфера. Если озвученные в СМИ 14,5 млн евро близки к истине, то вырисовывается солидарная выплата в 58 тысяч евро или около 5,2 млн рублей.

- Это все, конечно, хорошо, но мы сильно не рассчитываем на деньги за переход Алексея. Дело в том, что они должны пойти на развитие футбола в районе, а у нас сегодня такого отделения нет, - добавил Александр Рогоза.

ДЕНЬГИ НЕ ПРОПАДУТ

Как стало известно позднее, спортивная школа в станице Анастасиевской действительно не получит солидарные выплаты за трансфер Алексея Миранчука из «Локомотива» в «Аталанту» из-за того, что в ней нет футбольной секции.

Деньги перечислят в районное управление по физической культуре и спорту, которые должны будут потратить их на развитие футбола.

По данным «КП-Кубань», сумма отчислений составит не 58 тысяч евро, а ровно вдвое меньше – 29 тысяч евро или 2,6 млн рублей. Это может быть связано, например, с тем, что в СМИ фигурировала завышенная сумма трансфера.

- Ожидается, что первые выплаты поступят в район до конца года. Куда будут потрачены эти деньги? На развитие детского футбола, есть определенные требования. Конкретно все решится на заседании совета по физической культуре и спорту при главе района. Обо всем будет объявлено публично, - заверили в управлении по физической культуре и спорту Славянского района.

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