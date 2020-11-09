Город будущего у Черного моря: зачем Сириусу особый статус

Сириус включает в себя территорию Олимпийского парка Фото: Сочи Автодром

В Госдуму внесен законопроект о федеральной территории «Сириус». Именно такой статус получит недавно созданный городской округ в Имеретинской низменности, где проходила Олимпиада-2014.

Возможность образования федеральных территорий определена одной из весенних поправок в Конституцию. Но до сих пор было неясно, что они будут собой представлять. Первым таким публично-правовым образованием с особым устройством власти станет «Сириус». Ядром нового города станет одноименный образовательный центр.

Вид на городской округ Сириус со спутника

УПРАВЛЯТЬ ПО-НОВОМУ

Федеральная территория «Сириус» получит собственные бюджет и имущество, а управлять территорией будут самостоятельные органы власти, которые будут обладать расширенными полномочиями, включая часть федеральных и региональных. Предполагается, что часть из них будут назначены президентом и правительством, при это большая часть избирается гражданами.

- Специфика такого набора полномочий органов публичной власти федеральной территории «Сириус» обусловлена не только необходимостью обеспечить устойчивое социально-экономическое и инновационное развитие территории, но и нормальную жизнедеятельность проживающих на ней граждан, - объясняют авторы законопроекта.

Почему именно «Сириус»? Имеретинская низменность стала уникальным местом не только в силу своего расположения на субтропическом побережье Черного моря. Здесь за последнее десятилетие вырос новый город, включающий курорт, олимпийские объекты и образовательный центр. У города есть собственный вокзал, порт, отели, тренировочные и спортивные объекты.

Потенциал территории планируется раскрыть за счет новой формы управления, которая позволит внедрять инновации в образовании, науке, медицине, градостроении, а наиболее успешные проекты смогут быть реализованы и в других городах и регионах.

При этом речи об отделении «Сириуса» от Краснодарского края не идет. Субъект продолжит выполнять часть региональных полномочий. Переходный период для решения организационных вопросов на новой территории составит пять лет, при этом функционировать как самостоятельный муниципалитет новый город начнет уже в 2021 году.

КУРОРТ-НАУКОГРАД

- Проект «Сириус» призван стать своего рода лабораторией, площадкой для творческой свободы, поиска и экспериментов, в том числе здесь должны рождаться и внедряться практики, передовые тенденции в дизайне, урбанистике, социальном развитии, создании новых возможностей для людей, для молодежи, - обозначил приоритеты территории Владимир Путин на заседании попечительского совета Фонда «Талант и успех» в августе прошлого года.

В фонде рассчитывают сделать «Сириус» ни много ни мало образовательной столицей России. Здесь уже строится новый кампус университета, лицей, общеобразовательные школы, концертный комплекс, спортивный кластер у моря.

Ресурсы города должны быть доступны каждому, а создаваемая инфраструктура на федеральной территории призвана работать в интересах всей страны. При этом инновации – от управленческих до прикладных будут отрабатываться и внедряться на территории Сириуса.

Схема развития городского округа Сириус

- Технологии создаются, чтобы их внедрять и улучшать жизнь людей. Нас не интересуют разработки ради разработок, важен результат, и чтобы достичь его, мы создаем благоприятные условия для всех, у кого есть перспективные идеи в логике Стратегии научно-технологического развития России, - считает директор Фонда Инновационного научно-технологического центра «Сириус» Андрей Столяров.

Город будущего на берегу Черного моря станет еще более притягательным местом для туристов, которые предпочитают «полезный отдых». При желании гости всех возрастов смогут воспользоваться образовательными, спортивными, культурными, экскурсионными и оздоровительными программами.