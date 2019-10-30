2019-10-30T16:02:41+03:00
Общество

На карте России появится новый поселок городского типа Сириус в черте курортного Сочи

Такое решение приняли депутаты краснодарского Законодательного собрания
Евгения ОСТРАЯ
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Теперь документы отправлены в РосреестрТеперь документы отправлены в РосреестрФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
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На сессии депутатов ЗСК сегодня, 30 октября, было принято решение переименовать-таки поселок, где расположен Олимпийский парк в Сочи. Речь идет об Имеретинской низменности. Сейчас она относится к сельским поселениям Адлерского района. И именно ее хотят переименовать и преобразовать в поселок городского типа.

- Это местность не должна находиться в тени Сочи. Здесь важно создать условия для экономического, культурного и научного развития, — аргументировал свою инициативу создания нового поселка Сириус губернатор Кубани Вениамин Кондратьев.

При этом, сообщается, что идея создания на этой территории поселка городского типа Сириус принадлежит местным жителям.

Теперь депутатский корпус направит необходимое решение в Росреестр.

Как сообщили «КП» - Кубань» в мэрии Сочи, создание поселка позволит консолидировать ресурсы, в том числе и финансовые, которые направляются на поддержание и дальнейшее развитие.

- Такой положительный опыт в Сочи уже имеется – создание пгт Красная Поляна на базе горного олимпийского кластера, - объясняют власти города. - Так теперь аналогичным образом будет административно оформлен и прибрежный олимпийский кластер.

В мэрии пока рассматривают только одно наименование «Сириус», но все же спешат успокоить - внедрение новой системы администрирования не доставит никаких неудобств жителям. Тем, кто уже здесь живет и прописан, не придется вносить изменения ни в части адресов, ни в части каких-либо других регистрационных записей в документах. Кроме того, в мэрии говорят, что жители нового поселка могут получить целый ряд преимуществ, в том числе чисто бытовых.

- Поселок получит свою строку финансирования в программы благоустройства. Здесь может появиться своя администрация, что позволит жителям решать текущие вопросы на месте и точечно, - сообщают «Комсомольской правде» - Кубань» в сочинской администрации. - В то же время большого административного аппарата создаваться не будет – штат новой структуры не превысит шесть человек. Будет создан свой МФЦ и все отделения коммунальных служб.

А еще обещают, что для обслуживания нужд поселка выделят отдельные бригады скорой и разработают новые схема движения общественного транспорта, в частности, создадут маршруты движения, закольцованные внутри самого поселка.

ИСТОЧНИК KP.RU

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