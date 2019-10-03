Появление в Сочи поселка «Сириус» не отразится на местных жителях

О том, что в городе-курорте может появиться новый поселок с названием «Сириус», стало известно на прошлой неделе. Вот только создавать его собрались не на новой территории, а уже на существующей, причем всем хорошо известной. Речь идет об Имеретинской низменности, где расположен Олимпийский парк. Сейчас она относится к сельским поселениям Адлерского района. И именно ее хотят переименовать и преобразовать в поселок городского типа.

Дать добро на создание новой административной единицы предложили самим жителям. Для этого нужно прийти на опрос (он пройдет с 8 по 13 октября) и выразить свою позицию. Правда, сами сочинцы пока не понимают, в чем смысл этого территориального переустройства.

- Мы абсолютно не против создания нового пятого микрорайона. Вот только нам абсолютно ничего неизвестно по этому поводу. Например, как это будет происходить? Нужно ли нам менять все документы в связи с переименованием? Кроме того, какая необходимость давать название именно «Сириус»? Мы, например, выступаем за нейтральное название «Имеретинский». Это географически и исторически обоснованно, - объясняет «КП» - Кубань» председатель территориального общественного самоуправления «Псоу» Наталья Калиновская.

Как сообщили «КП» - Кубань» в мэрии Сочи, создание поселка позволит консолидировать ресурсы, в том числе и финансовые, которые направляются на поддержание и дальнейшее развитие.

- Такой положительный опыт в Сочи уже имеется – создание ПГТ Красная Поляна на базе горного олимпийского кластера, - объясняют власти города. - Так теперь аналогичным образом будет административно оформлен и прибрежный олимпийский кластер.

В мэрии пока рассматривают только одно наименование «Сириус», но все же спешат успокоить - внедрение новой системы администрирования не доставит никаких неудобств жителям. Тем, кто уже здесь живет и прописан, не придется вносить изменения ни в части адресов, ни в части каких-либо других регистрационных записей в документах. Кроме того, в мэрии говорят, что жители нового поселка могут получить целый ряд преимуществ, в том числе чисто бытовых.

- Поселок получит свою строку финансирования в программы благоустройства. Здесь может появиться своя администрация, что позволит жителям решать текущие вопросы на месте и точечно, - сообщают «Комсомольской правде» - Кубань» в сочинской администрации. - В то же время большого административного аппарата создаваться не будет – штат новой структуры не превысит шесть человек. Будет создан свой МФЦ и все отделения коммунальных служб.

А еще обещают, что для обслуживания нужд поселка выделят отдельные бригады скорой и разработают новые схема движения общественного транспорта, в частности, создадут маршруты движения, закольцованные внутри самого поселка.

Что касается подведения результатов опроса, то опрос будет считаться состоявшимся, если проголосуют более 50% жителей. А это - около 9 тысяч человек, зарегистрированных на территории, на которой планируется создать новый поселок городского типа.