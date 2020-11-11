Новогодние вечеринки под запретом: на Кубани традиционных корпоративов не будет из-за коронавируса

Новый год придется отмечать в очень узком кругу из-за пандемии Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В Краснодарском крае, вслед за столицей, запретили масштабное празднование Нового года. Сегодня, 11 ноября, опубликовано постановление на этот счет.

- На период действия режима повышенной готовности под запретом находятся досуговые и зрелищные мероприятия, а также оказание услуг в этом направлении, - говорится в постановлении начальника департамента потребсферы Краснодарского края Романа Куринного.

Между тем, режим повышенной готовности на Кубани пока действует до 18 ноября. Но уже сейчас очевидно, что в очередной раз он будет продлен. Ежесуточно в регионе фиксируют все большее число заболевших коронавирусом. Вчера, 10 ноября, был побит новый антирекорд - 146 человек в сутки.

Напомним, в режиме тотальных ограничений индустрия развлечений находится с апреля 2020 года. В Краснодарском крае уже почти 8 месяцев закрыты кинотеатры, театры, не проводятся концерты и фестивали. Исключение составил лишь осенний "Кинотавр" в Сочи, но и он проходил в узком кругу зрителей и участников под строгим контролем Роспотребнадзора.

Без зрителей прошел и Парад Победы к 9 мая в Новороссийске. Священную для россиян дату - 75-летие победы над фашизмом - мы отмечали онлайн.

Отмена традиционных новогодних огоньков тоже была ожидаемой. Однако власти обещают усилить контроль для тех, кто возможно, готовится уйти в тень и организовать вечеринки "из-под полы".