Режим повышенной готовности в Краснодарском крае продлен до 1 декабря. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Ежедневный суточный прирост заболевших коронавирусом в Краснодарском крае волнует медиков и санитарных врачей. Вызывает беспокойство и у властей, которые всеми силами пытаются сдержать инфекцию. Ранее действовавшие ограничения в этом помогают, потому решено продлить режим повышенной готовности на Кубани снова продлен. Ограничительные меры, которые вводились из-за коронавируса, продолжат действовать до 1 декабря. Соответствующее постановление подписал губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев.

Согласно новому постановлению, меры остаются все те же — необходимо надевать маску в общественных местах, транспорте, а также на улице. Кроме того, все еще нужно соблюдать дистанцию в 1,5 метра.

Также продолжает действовать запрет на проведение массовых мероприятий с участием более 100 человек. Ранее сообщалось, что на Кубани традиционных корпоративов не будет из-за коронавируса. Власти региона наложили ограничения на масштабные празднования.

- На прошлой неделе мы договорились усилить контроль за соблюдением масочного режима, социальной дистанции и провести проверки предприятий потребсферы, - сказал глава региона во время оперативного штаба. - Проверки проходят в основном в крупных городах. Обязательно усилим работу и в небольших муниципалитетах.

КОНКРЕТНО

КАКИЕ ОГРАНИЧЕНИЯ ДЕЙСТВУЮТ В КРАСНОДАРСКОМ КРАЕ

Отели и санатории: открыты

Галереи и музеи: открыты с ограничениями (только по предварительной записи)

Кафе и рестораны: открыты до 00:00

Фудкорты в ТЦ: работают в режиме "на вынос"

Аттракционы в парках: открыты

Фитнес-центры и тренажерные залы: открыты

Библиотеки: открыты, но без читального зала

Храмы: открыты

Бассейны и спа-комплексы: открыты

Зоопарки: открыты

Экскурсии на свежем воздухе: разрешены

Сауны и бани: закрыты

Кинотеатры: закрыты

Концерты и другие массовые мероприятия: запрещены

Масочный режим: действует в общественных местах (повязки следует носить и в общественном транспорте, и в такси, в лифтах и на парковках).

Социальная дистанция: соблюдается

Режим самоизоляции: действует только для людей старше 65 лет, а также лиц с хроническими заболеваниями (с сердечно-сосудистыми заболеваниями, болезнями органов дыхания, диабетом).