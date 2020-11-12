«Она бегала по подъезду с топором»: мэр Краснодара возмутился поведением завкафедрой Медакадемии, которая напала на школьника

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В Краснодаре женщина с молотком напала на восьмилетнего школьника около лицея №4 . Об инциденте сообщила мать ребенка в соцсетях. По ее словам, мальчик шел в школу по улице Стасова. Вдруг незнакомая женщина схватила его и пыталась куда-то потащить.

В этот момент мимо проходила краснодарка с сыном-одноклассником мальчика. На просьбу отпустить второклассника неадекватная дама достала из папки молоток и замахнулась им с криками: «Убью!». Школьник в какой-то момент сумел вырваться из рук странной женщины. Возможное орудие убийство у злоумышленницы забрал проходивший мимо молодой человек – ученик 11 класса. Страшная женщина скрылась в неизвестном направлении, но полиция ее нашла и быстро установила личность. С молотком на ребенка напала 57-летняя бывшая заведующая кафедрой педиатрии Медицинской академии.

Глава Краснодара Евгений Первышов прокомментировал инцидент.

- Жители и руководство лицея говорят, что на следующий день женщина продолжала ходить возле школы, кидалась на детей, - сообщил мэр города. - Утверждают, что такая ситуация длится уже довольно долго.

По словам Евгения Первышова, соседи уже давно жаловались на то, что женщина ведёт себя агрессивно, бегает по подъезду с топором. Краснодарцы утверждают, что участковый не реагирует на обращения. Психиатрическое освидетельствование неадекватной соседки не проводилось.

- Уже обратился в полицию с просьбой отреагировать на ситуацию и принять меры, - подчеркнул глава города. - Ситуация находится под моим личным контролем. Ведь речь идёт о безопасности детей!

Мэр дал указания обратить внимание на деятельность сотрудников правоохранительных органов, которые не реагировали на просьбы людей о помощи.

Евгений Первышов выразил отдельную благодарность женщине и старшекласснику, которые помогли предотвратить возможную трагедию.

В пресс-службе УМВД по Краснодару уточнили, что ранее в отношении злоумышленницы уже проводили проверки. Женщина проходила лечение в специализированном медицинском учреждении.

- По факту нового нападения полиция возбудила уголовное дело по ч. 1 ст. 119 УК РФ (Угроза убийством или причинением тяжкого вреда здоровью, если имелись основания опасаться осуществления этой угрозы), - отметил представитель пресс-службы УМВД по Краснодару.

В данный момент бывшую завкафедрой обследуют в специализированном медицинском учреждении.

Ранее «Комсомольская правда» - Кубань» писала, что в Краснодаре женщина с молотком напала на восьмилетнего мальчика. Полиция проводит проверку.