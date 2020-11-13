«Грязь из-под крана». В Краснодаре блогер возмутился качеством питьевой воды

Скрин: @goodiets

В Краснодар Алексей с Любавой переехали с Украины. Они купили квартиру в элитном, как им сказали, доме. Но давно стали замечать, что с местной водой что-то не то. А когда пришло время смены фильтров, глава семейства был в шоке от увиденного. На кадрах жирный слой черно-коричневой грязи. Свои впечатления блогер записал на видео, которое очень быстро разлетелось по местным пабликам.

- Вода в Краснодаре! Вы посмотрите на это, - демонстрирует толстый налет на фильтре Алексей. - Мы когда на Украине жили, я вообще не знал, что такое может быть.

По его словам, когда они делали на Украине ремонт в своей квартире, то даже не ставили фильтры, не знали, что вода может быть такой загрязненной.

Некоторые пользователи соцсетей написали, чтобы Алексей возвращался на Украину, раз ему на Кубани не нравится.

- Я уже получил гражданство. И да, меня не устраивает качество воды. Если вам норм болотом мыться, то мне нет, - парировал блогер своим оппонентам.

Но большинство краснодарцев поддержали обоснованные претензии к водоснабжению Краснодара.

- Спасибо, что поднял наболевшую проблему, - написали жители краевой столицы и привели множество примеров ржавой и вонючей воды.

По словам краснодарцев, антилидер по загрязненности жидкости, которая течет из-под крана (водой, по свидетельству жителей, это назвать нельзя) – Юбилейный микрорайон.

- Все, сегодня проснулся знаменитым, - прокомментировал Алексей свою неожиданную популярность. – Жду, когда позовут к Малахову.

Скрин: @goodiets

Но если серьезно, деградация краснодарской воды произошла в последние десятилетия. Старожилы помнят, как краевой центр славился артезианской водой. Она была не только хрустально чистой, но имела особый сочный вкус. На такой воде, как говорили хозяйки, любой самый постный борщ получался лучше, чем на бульоне. А теперь – это грязная жижа, на которой не то, что готовить, но и купаться страшно.

Ранее «Комсомольская правда» - Кубань» писала, что Роспотребнадзор вновь взял пробы воды из водозабора в Школьном микрорайоне Краснодара. Вода пока не считается пригодной для питья.