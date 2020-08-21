Роспотребнадзор вновь взял пробы воды из водозабора в Школьном микрорайоне Краснодара

Фото мэрии Краснодара

В Краснодаре сотрудники Роспотребнадзора в очередной раз взяли пробы воды после очистки и хлорирования скважин и резервуаров водозабора в Школьном микрорайоне., Результаты проб сотрудники ведомства обещают сообщить 25 августа. А до этого вода с водозабора не считается пригодной для питья.

Воду на водозаборе уже неоднократно хлорировали, но это не приводило к требуемым результатам.

- В случае ,если исследования не подтвердят качество воды, будут проведены дополнительные мероприятия по обеззараживанию. Если вода будет признана питьевой, специалисты промоют разводящие сети, после этого работы на водозаборе завершатся,- сообщает мэрия Краснодара.

Как ранее сообщала « Комсомолка», проблемы с качеством воды начались в Школьном микрорайоне в середине июля. Из под кранов полилась грязная жидкость желтоватого цвета, многие местные жители почувствовали себя плохо после попыток ее использования.

С 15 июля власти Краснодара организовали подвоз воды, в микрорайоне работали 8 пунктов выдачи. Сейчас, спрос со стороны жителей снизился, поэтому работает лишь один пункт выдачи воды.

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Специалисты провели исследование, результаты которого шокировали горожан: качество питьевой воды не соответствует санитарно-гигиеническим нормам по микробиологическим показателям. А это значит, что почти целую неделю краснодарцы пили некачественную воду, в которой была всякая зараза. (читайте далее)