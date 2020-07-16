Краснодарцы почти неделю пили отравленную воду

Пока воду очищают, организован подвоз. Фото: администрация Краснодара.

- Думала, что съела что-то не то, все пройдет. Но плохо было настолько, что поняла – это не от еды, - рассказывает жительница Школьного микрорайона. Здесь произошло массовое отравление жителей. Симптоматика типичная – температура, рвота, общая слабость. Над причиной думали долго, но все же ее нашли.

- Пока ехали в лифте, услышали от соседей, что и им тоже плохо, значит, случай не единичный, - делятся краснодарцы. И заболевших действительно много. Член совета жильцов одного из жилых комплексов Владимир Малахай рассказал «Комсомолке», что и сам чуть не отравился.

- Все началось с прошлого четверга, - говорит он. – Вода была обычной, цвет как всегда, вкус тоже. То есть нареканий никаких не было вообще. Но все, кто ее пил или использовал в готовке, вскоре слегли с температурой. Отравились, наверное, десятки людей – и это только в нашем ЖК, а сколько их еще в округе?

Когда мнения жильцов в том, что причиной недомогания стала вода, сошлись, то последовали обращения в Роспотребнадзор. Специалисты провели исследование, результаты которого шокировали горожан: качество питьевой воды не соответствует санитарно-гигиеническим нормам по микробиологическим показателям. А это значит, что почти целую неделю краснодарцы пили некачественную воду, в которой была всякая зараза.

- Роспотребнадзор выдал предприятию ВНИИМК, который и поставляет воду в микрорайон, предписание о необходимости дезинфекции резервуара. 15 июля было выдано требование о приостановке работы водозабора, - сообщили в пресс-службе мэрии Краснодара.

Там же заявили, что предварительно причиной загрязнения могла стать дождевая вода, которая попала в одну из скважин водозабора. Почему это произошло, чиновники не объяснили. Выходит, что вся грязь с городских улиц, смешавшись с потоками, попала в скважину, а потом все это «добро» полилось из кранов пользователей.

- Нам воду отключали, проводили какое-то гиперхлорирование, - продолжает член совета жильцов. – А потом снова дали, цвет у нее был черный.

Вода в микрорайоне Школьном. Фото: facebook.com/elena.kreknina

К слову, безопасное водоснабжение сейчас осуществляется с помощью подвоза. А в Управлении Роспотребнадзора по Краснодарскому краю «Комсомолке» рассказали, что сейчас из кранов втечет техническая вода.

- Сейчас обрабатывают сети, очищают их. К нам обратились жители с жалобой на качество воды. В рамках эпидрасследования мы отобрали пробы питьевой воды, исследовали их. Несоответствие было определено по микробиологическим показателям. Хозяйствующему субъекту - Всероссийскому научно-исследовательскому институту масличных культур было выписано предписание для очистки и проведения дезинфекции. Ночью 16 июля он приступил к работам. Жители предупреждены о том, что вода сейчас техническая, пить ее нельзя. Администрация очень оперативно организовала подвоз. Как только будут закончены работы по очистке, будут взяты повторные пробы. Если покажут хороший результат, то воду можно будет употреблять, - заявила официальный представитель Роспотребнадзора в Краснодарском крае Ирина Воронкова.