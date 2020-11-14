На смену цапкам: главарь новой банды в Кущевской нападает на бизнесменов

Возле этого салона красоты на бизнесмена и напали. Фото: google-карты

Банду Сергея Цапка, которая расправилась с семьей и гостями фермера Аметова, давно осудили. Но спокойнее, судя по всему, в Кущевской так и не стало. Ровно 10 лет спустя после жестокого убийства 12 человек, среди которых четверо - дети, на криминальную сцену, похоже, вышла новая группировка. Ее лидером называют некоего Андрея Нечаева.

30 сентября этого года он напал на кущевского бизнесмена, который в станице занимается недвижимостью и автомобилями.

- У моей семьи есть салон красоты в центре станицы, вечером, 30 сентября, я приехал забирать свою супругу с работы, - рассказал «КП»-Кубань» бизнесмен Александр С. - И здесь меня уже поджидал Нечаев.

В станице Нечаева негласно называют главарем новой банды. Говорят, что он и еще несколько человек собирают дань с кущевских коммерсантов. А с теми, кто не платит, рассчитываются по-своему. В станице говорят, что якобы именно его банда причастна к поджогу склада одного из фермеров (это случилось в сентябре). И Александр С. не единственный, с кого новый главарь банды требует денег.

- Просто бизнесмены не хотят выносить сор из избы. Поверьте, мы здесь уже давно привыкли к тому, что нам не дают спокойно работать. В Кущевской так всегда было, для нас эти банды и бандочки - уже как данность, - говорит Александр С.

Когда Андрей Нечаев дождался Александра С. у салона красоты, ударил его несколько раз по лицу и стал угрожать убийством за то, что предприниматель отказался платить ему дань.

- Этот человек нигде не работает, и хочет жить за счет других, но я так не привык, - говорит Александр С. - У меня с цапками были такие же проблемы. В 2005 году с бандой Сергея Цапка у нас была серьезная драка. Мне в ней хорошо досталось, у меня была поломана челюсть. И когда в ноябре 2010 года ОПГ Цапка убила 12 человек у нас в станице, ко мне приходили силовики, говорили, чтобы я снова заявил на них, чтобы они подняли то дело. Я ведь после драки заявление в правоохранительные органы подавал, но тогда, сами знаете, все спускалось на тормозах. У банды цапков же было покровительство в местном УВД, в прокуратуре. Поэтому на мое заявление тогда никто и не отреагировал. И в 2010 году я не стал уже снова подавать на цапков, смысла в этом уже не видел.

На Нечаева Александр С. написал заявление в полицию. Предпринимателя он ударил пять раз и угрожал ему убийством. Все это было на глазах у супруги бизнесмена. Она и вызвала на место драки полицию. Но прошло уже больше 1, 5 месяцев, а бизнесмена даже не вызывали на допросы.

- По данному факту проводится проверка в рамках статьи 119 УК РФ ("Угроза убийством или причинение тяжкого вреда здоровью"), - сообщили "КП"-Кубань" в УВД Кущевской.

КТО ТАКОЙ АНДРЕЙ НЕЧАЕВ

В станице говорят, что Александр С. не единственный, к кому обращался Андрей Нечаев. Мол, его часто видят в офисах кущевских коммерсантов.

Сам Нечаев был судим несколько раз. Первый срок получил еще в 2011 году за «присвоение и растрату чужого имущества, совершенное в особо крупном размере». За это он провел в колонии больше трех лет. Как поговаривают в станице, девять лет назад он обманом заставил свою девушку, которая работала в банке, взять из кассы больше 9 млн рублей, и деньги так и не вернул. Хотя якобы обещал это сделать в тот же день. В итоге, как рассказывают в Кущевской, уголовное дело шили на девушку и на Нечаева. И обоих даже осудили, и они отбывали за это наказание. Но сам Нечаев деньги так и не вернул, их пришлось выплачивать девушке по решению суд.

- Насколько мне известно, на те деньги Нечаев купил себе особняк в центре станицы, и дорогой автомобиль, - рассказал в беседе с журналистом «КП» один из бизнесменов Кущевской, попросивший не называть его имени.

А после этого срока Нечаев получил еще один - два года за ложный донос. И после освобождения снова попал на скамью подсудимых. В 2018 году Кущевский райсуд признал его виновным в «принуждении потерпевшего в даче ложных показаний, к уклонению от дачи показаний, соединённые с угрозой убийством, причинением вреда здоровью». В сентябре 2020 года он вышел на свободу, и, как говорят в Кущевской, взялся за старое. Начал собирать дань со страничных предпринимателей.