Главный бандит оставил семье огромное состояние: 10 лет кровавой резне в станице Кущевской

Лидер банды Сергей Цапок умер в СИЗО, но приличное состояние семье успел оставить

Банда цапков прогремела на всю страну в ноябре 2010 года после кровавой бойни в станице Кущевской. Здесь, в доме местного фермера Сервера Аметова преступная группировка бизнесмена и депутата Сергея Цапка зверски убила 12 человек, среди которых четверо – дети. Головорезы пробрались в дом Аметова, чтобы отомстить за смерть брата Сергея Цапка Николая. Собственно, в честь него ОПГ и прозвали цапками. Хотя самого брата расстреляли еще в 2002 году, но Сергей Цапок почему-то был уверен, что это сделал именно фермер Аметов. Хотя до сих пор нет никаких доказательств, кто именно расквитался с Цапком-старшим. Несколько лет его младший брат вынашивал план мести, Сергей Цапок будто помешался - только и думал об этом. Преступление, которое потом прогремит на всю страну, Сергей Цапок готовил долго и тщательно. В банде, в которую входили больше 20 человек, у каждого была своя роль. Но на то кровавое дело шли лишь самые проверенные головорезы, на которых уже была кровь.

Джалиль Аметов в кровавой резне потерял молодую жену и родителей (они справа).

Вечером, 4 ноября 2010 года, у фермера Сервера Аметова и его жены Галины был полный дом гостей – отмечали День народного единства. Приехал ростовский предприниматель Владимир Мироненко с супругой, двумя детьми и тещей с тестем. Заглянула на огонек и соседка Наталья Касьян с 14-летним сыном Павлом. Дома была и невестка фермера Елена Аметова с девятимесячной дочкой Аминой.

Дом Сервера Аметова, в котором случилась кровавая резня. Сейчас в нем живет его дочь. Фото: multilisting.su

Бандиты шли огородами, маршрут был продуман до мелочей. Они тихо забрались в дом Аметова – дверь в двухэтажный коттедж была не заперта, и убили взрослых, не пожалели и детей. Над девятимесячной внучкой фермера головорезы издевались на глазах у главы дома. А потом облили тела бензином, подожгли и скрылись также же, как пришли – огородами.

Дом Сервера Аметова, в котором случилась кровавая резня. Фото: multilisting.su

После этой жестокой расправы цапки залегли на дно. Лидер банды Сергей Цапок улетел в Египет, остальные укатили из Кущевской – кто в Ростов, кто – на Украину.

Сдали ОПГ ее же шестерки – их на резню не брали, но в курсе дела держали. Когда стали расследовать это жестокое преступление, всплыли и другие, которые в станице долгое время считались висяками. Полетели и головы в силовых структурах. Так выяснилось, что кущевские правоохранительные органы покрывали банду и закрывали глаза на творившийся в станице беспредел. Сергей Цапок водил тесную дружбу и с начальником центра по противодействию экстремизму Кущевского РОВД Александром Ходычем. Настолько тесную, что крестил его детей. И вместе они вымогали деньги у станичных предпринимателей, угрожая уголовным преследованием. Некоторые бизнесмены только спустя 10 лет после кровавой резни в доме Аметова признаются в этом…

Цеповяз во время суда

Банда цапков держала в страхе больше 30 000 человек – все население Кущевской и ее окрестностей. ОПГ насиловала девушек, грабила и убивала фермеров. Когда дело банды расследовали и всех участников поймали, некоторые пошли на сделку со следствием и их судили отдельно. Двое повесились в СИЗО. А основной костяк группировки (это шестеро человек под «предводительством» лидера) судили вместе. В итоге Сергей Цапок и двое самых кровожадных участников банды – Владимир Алексеев (по кличке Вова Беспредел) и Игорь Черных получили пожизненные сроки. Дядя лидера ОПГ Николай Цапок, Владимир Запорожец и финансист группировки, правая рука Сергея Цапка Вячеслав Цеповяз получили по 19 лет колонии строго режима. Они на дело в дом фермера не ходили, но помогали скрывать следы преступления.

Что стало с героями этой кровавой драмы 10 лет спустя?

Мать погибшей отдала деньги на часовню

У родственников погибших от рук цапков появилась печальная традиция - каждый год 4 ноября они идут на кладбище – помянуть близких. У Светланы Сребной в доме кущевского фермера цапки убили дочь Наталью Касьян и 14-летнего внука Павла. 4 ноября она зажжет свечи в часовне на кладбище, которую возвели на те деньги, которые женщина получила от банды в качестве компенсации морального вреда.

- Несколько миллионов рублей нам выплатили, их мы с мужем и отдали на стройку, но еще должны около 130 млн. За эти деньги сейчас бьется наш адвокат, - говорит Светлана Сребная. – Но нам цапки столько горя принесли, что никаких денег не хватит за наши слезы.

Адвокат потерпевших сторон уже два года не может добиться от судебных приставов исполнения решения суда, по которому его клиентам цапки должны выплатить несколько миллионов рублей.

Часовня, которую построили на деньги от компенсаций. Фото: Ейская Епархия

- Мы рассчитывали, что на компенсации пойдут 6 млн долларов, которые были арестованы со счета жены Сергея Цапка Анжелы-Марии сразу же после того, как всех бандитов задержали, - говорит адвокат потерпевших Максим Кошелев. - У нас на руках есть решения судов о выплатах компенсации. По одному из исков Анжела-Мария уже выплатила часть денег – 31 млн рублей, а по другому совсем не спешит расплачиваться. Даже наоборот, ей каким-то чудом удалось снять с арестованного счета эти 6 млн долларов (по нынешнему курсу - это больше 450 млн рублей. – Прим. авт). Мы уверены, что эти деньги – сбережения банды. Ведь ни на одном заседании суда жена Цапка не смогла пояснить, откуда они у нее появились. И мы уже несколько лет пытаемся найти концы и призвать к ответу судебных приставов, которые должны исполнять решения суда о выплате компенсаций, но, почему-то, этого не делают. А другие суды, в которые мы обращаемся, чтобы наказать виновных в снятии денег с арестованного счета, нам отказывают. Получается какой-то замкнутый круг.

Родственники погибших от рук цапков. Фото: Алексей Есиков

Семья Цапка ни в чем себе не отказывает

Пожалуй, лучше всех устроилась жена главаря банды Сергея Цапка Анжела-Мария. Вместе с 20-летней дочкой Цапка и 16-летним сыном она живет в огромном особняке в Ростове-на-Дону и ни в чем себе не отказывает. Ездит на дорогой иномарке с водителем и охраной, часто заглядывает в элитные салоны красоты и устроила дочь в один их престижных вузов южной столицы. Наследница Цапка хвастается у себя в Инстаграмм дорогими дизайнерскими нарядами, крутыми тачками и часто публикует снимки с лучших мировых курортов.

Дочь Сергея Цапка ни в чем себе не отказывает. Фото: vk.com

Ее отец-бандит скончался через несколько недель после того, как цапкам вынесли приговор. Случилось это в ноябре 2013 года. В камере СИЗО, где кущевский отморозок ждал апелляцию, у него оторвался тромб и Цапок умер. Но, судя по тому, что его жена нигде не работает, Сергей Цапок оставил семье прилично наследство.

Своей гражданской жене Анжеле-Марии Цапок бандит оставил миллионное состояние.

Уж явно не на одну пенсию живут и родители главаря банды Надежда и Виктор Цапок. Мать кущевского головореза, владелица огромного агро-комплекса, который приносил миллионы рублей в месяц, после громкого убийства в станице тоже пошла по этапу. Ее заподозрили в махинациях с государственными субсидиями и осудили за мошенничество. Два года назад она вышла на свободу и вернулась в родную станицу, где от ее фермы уже ничего не осталось. Пока она сидела, ее земли растащили на части ушлые юристы. А маленькие предприятия, которые числились за ее мужем, тоже пришлось закрыть. Но в деньгах Надежда Цапок все же не нуждается, ей помогает невестка. Несколько раз в год все семейство собирает посылку на зону дяде лидера ОПГ Николаю Цапку, которому сидеть в колонии Магадана еще 12 лет.

На «крабоеда» шьют еще одно уголовное дело

Имя финансиста в банде цапков Вячеслава Цеповяза прогремело на всю страну два года назад. Он прославился тем, что за решеткой ни в чем себе не отказывал. На фото, которые тогда вмиг разлетелись по сети, Цеповяз позировал с крабами, красной икрой, шашлыками. Снимки слила его жена, которая, как оказалось, развелась с мужем-сидельцем и вернула себе девичью фамилию. Когда в колонии началась проверка, выяснилось, что Цеповяз не соблюдал режим и содержал за решеткой пасеку. После этого скандала начальство колонии уволили, а Цеповяза перевели в темницу в Омской области, где он уже хлебнул настоящей тюремной каши.

Бывшая жена Цеповяза и его дочь Оксана. Фото: vk.com

Дети - дочь и сын, отвернулись от отца. Да и у них сейчас своя жизнь. 22-летняя дочь Цеповяза открыла в станице собственный фитнес-клуб. А его 28-летний сын помогает матери развивать отцовское агропредприятие «Слава Кубани» и ездит на дорогой иномарке.

Сын Цеповяза разъезжает в дорогих авто. Фото: vk.com

В десятую годовщину трагедии в Кущевской Славу Цеповяза ждет еще один суд, на котором он уже встретится со своей бывшей супругой. Сядут вместе на одну скамью. Бывшую чету Цеповяз обвиняют в вымогательстве более 70 млн рублей у кущевского предпринимателя Александра Исюка. Бизнесмен не стал сразу после резни 4 ноября 2010 года идти к силовикам. А так как дела о вымогательстве не имеют срока давности, Исюк написал заявление лишь спустя восемь лет после громкого убийства. У него цапки отжали бизнес еще в 2009 году, и чтобы его вернуть, предприниматель носил дань бандитам. Сейчас Вячеслава Цеповяза, его бывшую жену Наталью Стришнюю, ее брата, а также еще одного кущевского отморозка, который коротает пожизненный срок в колонии – Владимира Алексеева, обвиняют в вымогательстве. За которое им всем может светить до 15 лет лишения свободы.

Дочь Вячеслава Цеповяза Оксана открыла в Кущевской свой спортклуб. Фото: vk.com

Беспредел пишет мемуары

Вова Беспредел – под таким прозвищем знают в Кущевской Алексеева, - самый кровожадный член банды. На нем – изнасилования, убийства, хранения оружия и наркотиков. В колонии строго режима он принял ислам и работает на местном производстве - шьет рукавицы и пишет мемуары.

Вова Беспредел

Спустя почти 10 лет после кущевской резни он разоткровенничался – на нескольких листах мелким почерком написал о всех похождениях банды. Одна из глав о том, как лидер ОПГ Сергей Цапок и его прихвостни вымогали деньги у станичных бизнесменов. Эти откровения Вовы Беспредела подшили к новому делу Цеповяза о вымогательстве денег у бизнесмена Александра Исюка. И в начале ноября к нему в колонию в Омской области должны привезти Алексеева - на очную ставку.

- Сам Цеповзя свою вину отрицает, говорит, что деньги у бизнесмена не вымогал, что он был обычным фермером и занимался своей агрофирмой, - говорит адвокат кущевского предпринимателя Александра Исюка Генрих Хачатуров. – Что ж, очная ставка расставит все на свои места.

Дети погибшего фермера ведут бизнес отца

Когда кущевские отморозки убили фермера Аметова, у него остался большой и успешный бизнес. Его агрофирма даже называлась «Успех». Она приносила миллионную прибыль и хозяйство Аметова считалось одним из лучших в Кущевской. На полях в несколько гектаров Сервер Аметов выращивал пшеницу, кукурузу, подсолнечник, свеклу и прочие сельхозкультуры. В бизнесе отцу помогал его сын Джалиль. Дочь Лиля тогда строила семью. Когда убили родителей, ей было 28 лет и она была на восьмом месяце беременности. После смерти отца и матери Джалиль с Лилей взялись за семейный бизнес. Дочь фермера оформила на себя успешную фирму отца, а еще зарегистрировала крестьянско-фермерское хозяйство. Джалиль проходит везде одним из учредителей. На выращивании зерновых брат с сестрой получают примерно по 20-40 млн в год.

Дом Аметова. В этой комнате была кровавая резня. Фото: multilisting.su

А отчем доме, в котором отморозки убили 12 человек, Лиля сначала долго не появлялась. А потом все же сделала там ремонт и выставила его на продажу. Но покупать коттедж, в котором была массовая резня, никто не стал. И тогда дочь фермера перебралась в родительский дом, где сейчас и живет. С соседями не общается, интервью не раздает. Живет очень тихо и скромно.

Джалиль Аметов только несколько лет спустя завел новую семью. Фото: соцсети

Ее брат Джалиль долго не мог прийти в себя после трагедии – он остался не только без отца и матери, но и без молодой жены и дочки, который еще не было и года. Несколько лет он жил один в собственной квартире, а потом все же нашел новое счастье. Джалиль встретил девушку, на которой женился. Сейчас у него двое детей. А еще он сменил все номера телефонов, удалил страницы из соцсетей и не общается с журналистами.

Уволенный после резни прокурор снова стал начальником

Кущевского района. Когда после жестокого убийства в доме фермера силовики начали проверку, выяснилось, что банда крепко срослась с правоохранительными структурами. Цапков покрывали везде – в местном УВД, в прокуратуре. Ведомства, которые должны были пресекать преступления, просто закрывали глаза на творившийся в станице беспредел. Однако главным прокурором района Андрей Танчик успел проработать только три месяца. После резонансного убийства его понизили в должности и сослали в другой район Кубани. Где он незаметно трудился последние 10 лет. А накануне десятой годовщины кущевской трагедии стало известно, что Танчика назначили исполняющим обязанности прокурора Северского района Кубани - это в 250 километрах от Кущевской.