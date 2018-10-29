Кущевская волнуется: Член банды цапков отбирает у жены бизнес, чтобы выйти на свободу

СЕГОДНЯ 15:02 2018-10-29T14:36:25+03:00

Осужденный на 19 лет Вячеслав Цеповяз сначала отдал все супруге, а теперь неожиданно подает на нее в суд

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4 ноября будет 8 лет со дня кущевской резни. И 5 лет с момента вынесения приговора главарю банды Сергею Цапку и его подельникам. Все это время Кущевская (здесь в ноябре 2010 года в доме местного фермера Аметова ОПГ устроила кровавую резню, убив 12 человек, среди которых четверо - дети), жила спокойно. Больше станицу в страхе никто не держит.

В ноябре 2013 года лидеру ОПГ Сергею Цапку и двум его сподручным - Игорю Черныху и Владимиру Алексееву - дали пожизненный срок за убийство 12 человек в станице, а также другие преступления. Но по этапу пошел только Алексеев. Черных и Цапок скончались в камере СИЗО. Вячеслав Цеповяз, Владимир Запорожец и дядя главаря банды Николай Цапок получили по 19 лет строгача за подготовку резни в Кущевской и ряд других преступлений.

Баланда - для лохов, красная икра - для цапков

А пока родные погибших в доме фермера Аметова продолжают судиться за компенсацию морального ущерба, цапки, судя по фотографиям в Сети, в местах не столь отдаленных ни в чем себе не отказывают. Красная икра, крабовое мясо, шашлык - со всей этой «тюремной баландой» на фото в арестантской форме - Вячеслав Цеповяз. Уж точно зэк на питание в колонии Амурской области не жалуется. В Кущевской, разумеется, видели эти снимки.

- Это ему жена с воли деньги присылала на деликатесы, - рассказывают соседи Цеповяза в Кущевской. - Она же раньше к нему частенько ездила на зону, на свидания. А не так давно перестала.

Но, видимо, денег на крабов все-таки сидельцу не хватает. В Кущевском райсуде сейчас рассматривают сразу три иска от Цеповяза. Он собрался взыскать со своего же предприятия «Слава Кубани», которым сейчас управляет его жена Наталья, арендную плату за земли в размере 9 млн рублей, 300 млн и 600 млн рублей. И просит еще наложить арест в общем на всю на компанию.

Судя по всему, в колонии Цеповяз себе ни в чем не отказывает - крабы, красная икра. Фото: из открытых источников

Судиться есть за что: предприятие - одно из градообразующих в Кущевском районе. Выручка за прошлый год составила порядка 700 млн рублей. Так, сидя в колонии, он собирается забрать себе обратно весь бизнес. Только зачем ему деньги на зоне?

- Да чтобы на свободу выйти! - судачит вся Кущевская.

- Ходят слухи, что кто-то из адвокатов, вхожих в суды не только Краснодарского края, но и за его пределами, обещал каким-то образом Цеповязу скостить срок за очень большие деньги, - рассказывает жительница станицы, попросившая не называть ее имени. - У нас тут знаете, о чем говорят? Что Слава Цеповяз скоро вернется в станицу. Мы, конечно, не верим - дело ведь громкое было, срок большой, но чем черт не шутит. У них, у богачей, связи-то остались.

Славе нужна «Слава»

В Кущевке остались семьи многих цапков - как живых и сидящих, так и умерших. Станичники первые годы смотрели на них искоса, разумом-то все понимали, что родители, жены и особенно дети бандитов ни при чем, но все же тень от отцов пала. Тем не менее, из станицы уехала в Ростов только Анжела-Мария Цапок, жена главаря. Остальные остались. Потому найти в Кущевской Наталью Цеповяз труда не составило.

- Ничего даже слышать не хочу про этого человека, - вдруг заявила Наталья. - Я с ним развелась еще в прошлом году и вернула себе девичью фамилию. И с детьми своими он больше не общается. Сын с дочкой как узнали, что их родной отец отбирает бизнес у семьи, сидя в колонии, тоже решили сменить фамилию.

- Забирает «Славу Кубани»?

- Да, перед тем, как его задержали, он на меня перевел все предприятие. И фактически руководить «Славой Кубани» стала я одна, он же сидел, - разговорилась Наталья Стришняя - именно такая теперь у нее фамилия. - А пару лет спустя после того, как он пошел по этапу, сам предложил составить брачный договор. Ну, чтобы разные элементы в колонии не могли отобрать у него бизнес. Так все наше имущество, которые было нажито в браке, в том числе и фирма «Слава Кубани» отошла мне. Вместе с детьми - сыном и дочерью - мы поехали на зону его составлять. В колонию вызвали нотариуса, и он все заверил. А потом мужа будто подменили - он уже не интересовался, как дела дома, как дети. Если и звонил мне, то только чтобы попросить денег.

Заключенный Цеповяз в арестантской форме и с шашлыками. Фото: из открытых источников

- Так деньги на деликатесы в колонии вы давали?

- На содержание моего бывшего мужа в тюрьме уходило до трех миллионов рублей в год. Я ему перечисляла деньги, - говорит Стришняя. - Да, мы со Славой общались по телефону, он звонил мне, присылал номера банковских карт, на которые переводить деньги. Там, в Амурской области, был посредник, через него он покупал продукты, вызывал к себе врача-стоматолога, которому платил приличные суммы. Просил и на зоновскую пасеку - купить пчел, новые ульи, он там ею занимался. Когда я перестала ему деньги отправлять, он начал требовать их у детей. Сын переводил папе. Потом я узнала, что на зоне он влез в долги. Говорила с ним об этом, объясняла, что не могу больше отправлять ему такие суммы. Его разводили на зоне, а он, кажется, разводил меня. Когда я отказывала в переводе, кричал в трубку, оскорблял.

До недавнего времени доверенность на управление одной из долей ОПХ была у бывшей жены Цеповяза. Но он ее забрал и начал требовать вывести активы агрофирмы.

- А потом появились все эти иски в суде. Первый - о признании брачного договора недействительным, три других - о взыскании с предприятия арендной платы за земли на 9 млн рублей, 300 млн и 600 млн рублей, - говорит Стришняя.

Представляет интересы Цеповяза в суде юрист Сергея Цапка. Именно через него из колонии и действует сиделец. Одно заседание уже прошло в райсуде Кущевской. Заключенный просил признать брачный договор недействительным и перевести ему половину бизнеса. Служители Фемиды в требованиях Цеповязу отказали. А Краснодарский краевой суд, куда пошел адвокат Цеповяза с жалобой, постановил: «Решение Кущевского райсуда отменить, часть иска оставить без рассмотрения». Что это значит, пока неясно, так как мотивировочной части, в которой и будет все подробно расписано, еще нет.

Неужели и правда на деньги от бизнеса жены Слава Цеповяз надеется выйти на свободу? И кто покровительствует ему?

- Насколько мне известно, раньше срока он не может выйти. Но бывший муж, видимо, уверен, что заплатив кому-то, он окажется на свободе. Извините, но я не хочу больше говорить об этом. У меня арестовали все земли, мне по судам бегать надо. И предприятие каким-то образом сохранить, 350 человек могут остаться без работы, - сказала Стришняя и повесила трубку.

КОММЕНТАРИЙ ЮРИСТА

«Выйти на свободу Цеповяз может, только отсидев 12 лет»

- Осужденный за особо-тяжкие преступление может выйти на свободу по УДО не раньше того, как отсидит две трети срока. И если возместил потерпевшей стороне весь причиненный ущерб, - говорит юрист краснодарского Центра правосудия Максим Кошелев. - В случае с Цеповязом, которому назначили наказание в виде лишения свободы на срок до 19 лет, попроситься условно-досрочно на волю он может только после того, как отсидит 12 лет. А компенсации пострадавшим он выплатил.

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