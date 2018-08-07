Пострадавшим от банды Цапков не выплатили 30,8 миллиона рублей

СЕГОДНЯ 13:40 2018-08-07T14:31:49+03:00

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Кущевскую банду осудили пять лет назад, однако несколько исков, которые подали в суд родственники погибших от рук преступной группировки, рассматриваются до сих пор.

В одном из них сумма получилась приличная - более 150 миллионов рублей. Служители Фемиды требования потерпевших удовлетворили. Деньги должны были списаться с наследства, которое отошло после смерти Сергея Цапка его жене Анжеле-Марии и матери Надежде.

Супруга лидера ОПГ Анжела-Мария Цапок с этим решением была не согласна, потому подала жалобу.

- Это мои деньги и имущество. Покойный Сергей не имеет к ним никакого отношения, - заявляла не раз на заседаниях суда Анжела-Мария.

Но в итоге суд оставил решение без изменений.

- Так как Надежда и Анжела-Мария не являются должниками, поэтому в 2016 году пристав-исполнитель подал заявление в суд об обращении взыскания на имущество должника, находящееся у третьих лиц, - говорит «Комсомольской правде» - Кубань» главный пристав Кубани Александр Кумиров. - Спустя два года судебных разбирательств со счетов Надежды Алексеевны Цапок, матери главаря банды, списаны 119 102 731 рублей 95 копеек. Эта сумма в равных долях перечислена потерпевшим.

Остаток задолженности составляет 30 897 268 рублей 5 копеек. Эту сумму планируют взыскать с супруги Сергея Цапка Анжелы Марии. Слушание по делу назначено на 16 августа. Оно состоится в Октябрьском районном суде Краснодара.

- Не исключено, что заявления судебного пристава-исполнителя будет удовлетворено, - добавляет главный судебный пристав Краснодарского края Александр Кумиров.

Напомним, банда Сергея Цапка в ноябре 2010 года жестоко расправилась с семьей кущевского фермера Сервера Аметова и его гостями – всего 12 человек, среди которых четверо – дети. А когда следственные органы вышли на след преступной группировки, выяснилось, что она несколько лет держала в страхе всю станицу. Кроме того, на счету у цапков были и другие убийства, а также незаконное хранение оружия, наркотиков, разбой.Сам главарь ОПГ скончался в СИЗО через несколько дней после того, как ему и его банде вынесли приговор. В 2013 году Сергея Цапка отправили за решетку на всю жизнь, но он собирался обжаловать решения и пока сидел в изоляторе, у него оторвался тромб. Кроме того, в СИЗО наложил на себя руки его подельник Игорь Черных. Остальных членов группировки отправили по этапу. Вова Беспредел – это кличка Владимира Алексеева осужден пожизненно. По 19 лет строгача получили: дядя главаря Николай Цапок, Вячеслав Цеповяз и Владимир Запорожец.

КТО ЕСТЬ КТО В БАНДЕ ЦАПКА

Сергей Цапок - виновен в 18 убийствах, разбоях, незаконном хранении оружия. Его приговорили к пожизненному заключению в исправительной колонии строгого режима и штрафу в 700 тысяч рублей. Скончался в СИЗО в июле 2014 года.

Владимир Алексеев (Вова Беспредел) – самый кровожадный член ОПГ. На счету у него кроме убийства 12 человек в доме фермера еще и два изнасилования. Ему дали пожизненный срок и 600 тысяч рублей штрафа.

Игорь Черных (Амур) – убивал детей в доме Аметова. Скончался в СИЗО.

Владимир Запорожец – приговорен к 19 годам исправительной колонии строгого режима.

Николай Цапок - дядя главаря ОПГ. По версии следствия он на дело в дом фермера с бандой не ходил, но помогал скрывать улики и незаконно хранил оружие и боеприпасы. Ему впаяли 20 лет строгача и 200 тысяч рублей штрафа.

Вячеслав Цеповяз - в резне в коттедже Аметова не был замечен, зато готовил убийство и «замазан» в вымогательстве и хищении бюджетных средств. Ему дали 20 лет «строгача» и 300 тыс рублей штрафа.

Андрей Быков (Буба) - осужден на 20 лет. Его дело рассматривали в особом порядке, он пошел на сделку со следствием.

Вячеслав Рябцев - осужден на 20 лет. Пошел на сделку со следствием.

Сергей Карпенко (Рис-младший) - покончил жизнь самоубийством в камере СИЗО.

Виталий Иванов - водитель Сергея Цапка, покончил жизнь самоубийством в СИЗО.

Евгений Гуров - в банде Сергея Цапка был «шестеркой», на дело с ОПГ не ходил. Летом 2012 года осужден на двенадцать лет в исправительной колонии общего режима за разбой и наркотики. Но через несколько месяцев после этого в суд передали еще одно дело, в котором был замешан Гуров. Участника местной банды на этот раз обвиняли в грабеже, вымогательстве и причинении значительного ущерба местному жителю.

И с учетом того, что Евгений Гуров уже был осужден на 12 лет, к этому сроку добавилось еще два года.

Алексей Гуров - брат Евгения Гурова, сейчас находится в СИЗО. Его подозревают в хранении наркотиков и преступлениях против половой неприкосновенности.

Вячеслав Скачедуб - находится в СИЗО. Его подозревают в хранении наркотиков и преступлениях против половой неприкосновенности.

Игорь Майданюк - в июле 2011 года за хранение наркотиков, угон автомобиля, нанесение побоев и умышленное причинение легкого вреда здоровью осудили на 4,6 лет колонии. Но за хорошее поведение его выпустили по УДО через два года.

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Самого кровожадного из ныне живых членов банды цапков 37-летнего Владимира Алексеева этапировали в Мордовию на зону для главарей банд, серийных убийц и педофилов. Сюда везут тех, кого приговорили к пожизненному. Вова Беспредел сидит в одной колонии вместе с лидером банды «Желтых хризантем» Сергеем Балихиным. Эта ОПГ два года бесчинствовала в Москве - нападала на ювелирные магазины и ломбарды, убила восемь человек. За свою «визитную карточку» - сокрытие оружия в цветах, банда и получила такое название (читайте далее)