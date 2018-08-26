Бывший полицейский Александр Ходыч, водивший дружбу с Цапками, уехал из Кущевской в Ейск

СЕГОДНЯ 09:42 2018-08-26T10:30:24+03:00

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Экс-глава центра по борьбе с экстремизмом кущевского РОВД Александр Ходыч обживается на новом месте. Из родной станицы он давно уехал и уже успел сменить два места жительства.

- Так Ходыч у нас в станице ж больше не живет, - говорит уже бывшая соседка экс-сотрудника УВД. Ее дом - рядом с тем коттеджем, где когда-то обитал Ходыч. – Он буквально через несколько месяцев после того, как вернулся из тюрьмы, собрал вещи и куда-то уехал.

А перебрался Александр Ходыч из родной станицы в Ростов-на-Дону. Здесь же встал на учет в местный отдел полиции – два года назад его выпустили из колонии по УДО, а так как срок заключения заканчивается только в 2019 году, вынужден два раза в месяц отмечаться в УВД.

Подполковника милиции Александра Ходыча задержали в ноябре 2010 года - сразу после громкого убийства 12 человек в доме кущевского фермера Сервера Аметова. Его имя было тесно связано с преступным разгулом, бушевавшим в Кущевской. А еще его называли кумом лидера ОПГ Сергея Цапка, банда которого и жестоко расправилась с гостями и семьей Аметова. Правда, следователи эту информацию не подтвердили, открещивался от Цапка и сам Ходыч.

После того, как в 2010 году на сайте «Комсомолки» появилась статья о том, что экс-начальник центра по борьбе с экстремизмом кущевского РОВД может являться кумом Сергею Цапку, Ходыч сам вышел на связь с корреспондентом «КП». И даже предоставил свидетельства о крещении своих детей. В них крестными родителями были указаны совсем другие люди.

В апреле 2012 года Александра Ходыча осудили на восемь лет за мошенничество с использованием служебного положения. По версии следствия, экс-глава центра по борьбе с экстремизмом кущевского РОВД вымогал несколько миллионов рублей у предпринимателя в обмен на помощь в прекращении уголовного дела. А еще завладел машиной бизнесмена.

Наказание Ходыч отбывал в колонии для правоохранителей в Нижнем Тагиле. За решеткой вел себя тихо, ни с кем не конфликтовал, и даже ходил на работу - в цех деревообработки. А в 2016 году вышел на свободу по УДО. Администрация колонии и психолог, который работал с Ходычем, дали ему положительные характеристики.

Так бывший подполковник вышел из тюрьмы почти на три года раньше и вернулся в родную Кущевскую. В станице встал на учет в УВД, где когда-то работал. А потом вдруг решил переехать в Ростов-на-Дону. Там он даже работу нашел - стал директором одного предприятия, которое занимается поставкой сельскохозяйственной техники. Как и положено тем, кто вышел на волю по УДО, свои новые данные сообщил правоохранительным органам Ростова-на-Дону, где и встал на учет. По закону перебираться из региона в регион освобожденные условно-досрочно могут, только обязаны вставь на учет в полицию. И два раза в месяц ходить отмечаться в местное УВД. Но и участковый может прийти и проверить своего «подопечного».

Ходыча ведут в суд. Фото: РИА-новости

Занесло бывшего правоохранителя на окраину Ростова в обычную типовую многоэтажку.

Мы решили проведать бывшего подполковника на новом месте жительства. Шестнадцатиэтажка из красного кирпича по улице Орбитальной находится в тихом и зеленом районе города недалеко от Северного кладбища Ростова. Во дворе гуляют мамочки с колясками, на скамейке возле подъезда – никого. Набираю нужный номер квартиры на домофоне. Не успеваю дождаться гудков, как дверь в подъезд открывается и выходит кто-то из жильцов. Пользуясь случаем, захожу внутрь и сразу к лифту.

- Вы куда? – кричит в спину пожилая консьержка, наматывая на швабру грязную тряпку. Но не дожидаясь ответа, идет мыть подъезд. Видимо, уже привыкла к таким гостям.

Нужная квартира – на шестом этаже. Вот здесь, за массивной металлической дверью, врезанной в неаккуратную кирпичную кладу, и должен жить тот самый Ходыч. Нажимаю звонок – не работает. Стучу в дверь – тишина. Дома в тот день никого не оказалось. Спускаюсь вниз.

- А что, дома Александра Михайловича нет? – спрашиваю у консьержки, назвав номер квартиры, его фамилию и даже показала его фото в телефоне.

Женщина смотрит на меня с недоумением:

- У нас в доме такой человек не живет!

В этом доме в Ростове-на-Дону и жил ХодычФото: Ольга СУХОВА

Оказалось, что еще в ноябре прошлого года Ходыч съехал из этой квартиры в тихом районе Ростова. И снова вернулся в Краснодарский край. Но вовсе не в родную Кущевскую, а в город на берегу моря - в Ейск.

Мы дозвонились Александру Ходычу.

- Я вас прекрасно помню, до свидания, - разговаривать с корреспондентом «КП» экс-подполковник не захотел и сбросил звонок.

Видимо, не хочет вспоминать прошлое.