«Цапки брали многомиллионные кредиты и не возвращали»: на кущевскую банду подали еще одно заявление в Следком

Девять лет семьи, чьих родственников жестоко убила в станице Кущевской банда Сергея Цапка, бьются за выплаты, которые им положены в рамках компенсаций морального вреда. По решению суда банда цапков должна им около 300 млн рублей, но не всю сумму получили потерпевшие.

119 млн были взысканы со счета матери главаря банды Надежды Цапок, еще 31 млн перечислила жена лидера ОПГ Анжела-Мария. Больше ничего выплачивать потерпевшим они не собираются. Вдова и мать Цапка переводили эти деньги как его наследники. Лидер банды скончался в камере СИЗО через несколько месяцев после того, как ему вынесли приговор.

Сергей Цапок (слева) и Вячеслав Цеповяз в зале суда

Основной костяк ОПГ осудили в ноябре 2013 года за убийство 12 человек в доме кущевского Фермера Аметова и другие преступления в станице. Главарь банды Сергей Цапок и двое самых кровожадных участников группировки – Игорь Черных и Владимир Алексеев получили пожизненные сроки.

По 20 лет строгача дали сподручным Цапка Вячеславу Цеповязу (позже в колонии он прославится своими пиршествами с крабами, красной икрой и шашлыками), Владимиру Запорожцу и дяде лидера ОПГ Николаю Цапку.

Другие участники банды пошли на сделку со следствием и их судили отдельно. 20 лет колонии строгого режима получили Андрей Быков и Вячеслав Рябцев.

Владимир Алексеев(слева) и Игорь Черных в зале суда

Еще двое – Виталий Иванов и Сергей Карпенко покончили с собой еще на этапе следствия. Игорь Черных тоже не пошел по этапу – он так же покончил с собой в СИЗО.

И теперь, когда решение суда о выплатах за моральных вред есть, а деньги так и не поступили на счет потерпевших, адвокаты родственников убитых цапками подали заявление в Следком. В нем они просят разобраться в финансовых вопросах банды. Защита уверена, что деньги банды перешли на счета подконтрольных цапкам фирм, а также вдове Сергея Цапка.

У адвокатов потерпевших много вопросов и к имуществу Анжелы-Марии Цапок и ее счету в 6 миллионов долларов.

Владимир Запорожец в суде, ему дали 20 лет колонии

- Мы считаем, что эти 6 млн $ - наследство банды цапков, - говорит директор юридической компании «Центр Правосудия» Армен Восканян. - Сама жена Сергея Цапка нигде не работает, она числится домохозяйкой, и получить такие суммы просто так не могла. К тому же по Ростову, где она сейчас живет в трехэтажном особняке, гоняет на очень дорогой иномарке. У нас были вопросы к следствию МВД, на какие доходы безработная получила такие большие деньги и может позволить себе авто с личным водителем и огромный дом? Но на них мы так и не получили ответа. Не говорит о происхождении 6 млн долларов и сама Цапок - даже в суде она так не объяснила, откуда они. Хотя вопросы должны были возникнуть еще у сотрудников банка, в который она летом 2010 года принесли 6 млн. долларов США в виде наличных. Которые, кстати, весят 63 килограмма. Ведь в таких случаях обычно требуется подтверждение легального происхождения валюты. Я считаю, что вопросы эти можно установить только в ходе доследственной проверки или в рамках возбужденного уголовного дела.

А так как у нас нет доверия следствию МВД, поэтому мы подали заявление в Следственный комитет. За те девять лет, которые прошли с момента жестокого убийства 12 человек в Кущевской, полиция так и не смогла выявить и возбудить уголовные дела по поводу денег банды. А ведь известно, что банда получала многомиллионные кредиты в банках, которые вообще не были погашены.

Анжела-Мария Цапок - жена главаря кущевской банды

Адвокат представил следствию все имеющиеся у него доказательства того, на какие именно фирмы уходили кредиты, которые так и не были окончательно погашены. Речь идет о 5 млрд рублей, который осели на счетах банды.

- Мы считаем, что все заемщики, на которые оформлялись кредиты, использовались бандой цапков для получения источника финансирования ОПГ и личного обогащения ее главаря и участников, - говорит Армен Восканян. – Причем все деньги аккумулировались на счетах дочерних компаний, которые принадлежали Цапку. Как мы считаем, все фирмы- заемщики были связаны между собой. Причем это подтверждается тем, что они выступали залогодателями друг у друга, а также тем, что проблемы с погашением кредитов у них возникли с момента задержания членов банды цапков. Несмотря на это по фактам хищения кредитных денежных средств ни один из членов банды не привлечен к уголовной ответственности.

Просим Следком провести проверку по невозвратным кредитам и дать процессуальную оценку действиям сотрудников полиции, которые, как мы считаем, ранее бездействовали при проверке данных фактов.

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