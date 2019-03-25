Суд отказал потерпевшим от рук банды Цапков во взыскании 92 млн рублей с банка

Спор за 92 миллиона рублей длился недолго. С иском о взыскании с Россельхозбанка этой суммы обратились люди, которые проходят по делу цапковской банды как потерпевшие. У них в кровавой резне в доме кущевского фермера Аметова погибли близкие. Светлана Сребная и ее муж потеряли дочь и внука, их сваха, соответственно, невестку с внуком, Виктория Костюк с мужем - дочку и девятимесячную внучку, Джалиль Аметов – родителей, жену и дочь. Сейчас они в судах борются за компенсации, которые так и не могут получить от ОПГ. Выплаты – приличные.

Когда еще шло следствие, были арестованы счета всех родственников кущевской банды Цапков, в том числе и тот, на котором у матери главаря ОПГ Надежы Цапок лежали 92 миллиона рублей.

- Октябрьский райсуд Краснодара определил, что на счету Надежды Цапок лежали деньги всей банды, - говорит адвокат потерпевших Максим Кошелев. – Поэтому эти самые 92 миллиона рублей не ее личные средства. И по решениям различных судов они должны быть списаны в пользу потерпевших. Но еще в 2014 году каким-то магическим образом эти деньги, которые были арестованы, кто-то снял. Причем не просто так, а по определению судьи, который рассматривал совершенно другое дело – связанное с кущевскими землями.

Ниточка тянется со спора бабушки Данько. Она не имеет к потерпевшим от рук кущевской банды никакого отношения. От имени старушки по доверенности действовала ее невестка, скупая за бесценок земли Надежды Цапок. А когда в собственности у бабушки оказалось несколько гектаров, Руслан Шнахов из Адыгеи приобрел у нее земли. Далее якобы всплыли какие-то мошеннические схемы и круг замкнулся снова на Надежде Цапок и ее землях. Товарищ Шнахов и отсудил себе 92 миллиона рублей, которые Ленинский суд Краснодара постановил взыскать с матери Цапка. Когда в Россельхозбанке получили исполнительный лист от приставов, замдиректора кубанского филиала банка Елена Аблонкова сообщила, что на счет Надежды Цапок наложен арест. Но Ленинский суд вдруг разъяснил, что взыскание подлежит немедленному исполнению независимо от арестов на счете. Руслан Шнахов снял их со счета и сейчас о нем ничего не известно. А сторона потерпевших продолжает бороться за них в суде.

- Но Первомайский райсуд Краснодара, куда мы и обратились с иском о том, чтобы банк вернул деньги, наше заявление не принял, - вздыхает адвокат потерпевших Максим Кошелев. – Представитель банка заявил, что ничего незаконного они не делали, а лишь исполняли решение суда. Причем с арестованными деньгами. И возвращать эти деньги не собираются.

Юрист заявил, что это дело просто так не оставит, и готовит жалобу в Краснодарский краевой суд.

ХРОНИКА СОБЫТИЙ

Ноябрь 2010 года. В фирме Цапков начались обыски. За ними последовали отставки чиновников, «помогавших» бизнесу.

Декабрь 2010 года. Мать Цапка заподозрили в мошенничестве. Полиция возбудила уголовное дело.

Август 2011 года. Надежду Цапок осудили за мошенничество. Мать Сергея Цапкаприговорили к трем годам колонии назначили штраф 500 тысяч рублей.

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Самого кровожадного из ныне живых членов банды цапков 37-летнего Владимира Алексеева этапировали в Мордовию на зону для главарей банд, серийных убийц и педофилов. Сюда везут тех, кого приговорили к пожизненному. Вова Беспредел сидит в одной колонии вместе с лидером банды «Желтых хризантем» Сергеем Балихиным. Эта ОПГ два года бесчинствовала в Москве - нападала на ювелирные магазины и ломбарды, убила восемь человек. За свою «визитную карточку» - сокрытие оружия в цветах, банда и получила такое название, читайте далее.

Февраль 2013 года. Мать Сергея Цапка хотела освободиться условно-досрочно.

Март 2013 года. Мать главаря кущевской банды заподозрили в очередном мошенничестве.

Пока Надежда Цапок коротала срок в женской колонии, полицейские расследовали еще одно дело, которое на нее завели.

Август 2013 года. Матери главаря кущеской банды отменили приговор за год до ее освобождения из колонии. Дело о мошенничестве на 15 миллионов вернули обратно в Кущевский суд.

Декабрь 2014 года, Надежду Цапок и юриста ее фирмы осудили за мошенничество с землями. Фермерше дали 6, 5 лет колонии общего режима, юристу - 3 года.