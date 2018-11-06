В УФСИН подтвердили, что осужденный на 19 лет член банды цапков ел за решеткой крабов, икру и шашлык

СЕГОДНЯ 21:45 2018-11-06T21:54:10+03:00

В ведомстве рассказали, что фотографии были сделаны в 2015-м году

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Фотографии осужденного члена прогремевшей на всю страну банды цапков Вячеслава Цеповяза заставили задуматься - а действительно ли для него 19 лет срока в колонии стали суровым наказанием за подготовку резни в Кущевской и ряд других преступлений и настолько ли строгий тюремный режим. На одном снимке упитанный мужчина в арестантской форме позирует с крабами и красной икрой, на другом - жарит шашлык.

Пока фотографии обсуждала вся Кущевская, в УФСИН Амурской области, где Цеповяз отбывает наказание провели служебную проверку, которая показала, что снимки абсолютно подлинные. Правда, сделаны они были в 2015-м году.

Заключенный Цеповяз в арестантской форме и с шашлыками. Фото: из открытых источников

- Установлено, что данные фотографии, свидетельствующие о фактах нарушений правил внутреннего распорядка исправительного учреждения, были сняты в 2015 году. Материалы проверки были переданы в следственные органы для принятия процессуального решения, - сообщили в пресс-службе УФСИН Амурской области.

Бывшая жена Цеповяза Наталья Стришняя рассказала "КП-Кубань", что содержание мужа в колонии обходилось ей до трех миллионов рублей в год.

- На содержание моего бывшего мужа в тюрьме уходило до трех миллионов рублей в год. Я ему перечисляла деньги, - говорит Стришняя. - Да, мы со Славой общались по телефону, он звонил мне, присылал номера банковских карт, на которые переводить деньги. Там, в Амурской области, был посредник, через него он покупал продукты, вызывал к себе врача-стоматолога, которому платил приличные суммы. Просил и на зоновскую пасеку - купить пчел, новые ульи, он там ею занимался. Когда я перестала ему деньги отправлять, он начал требовать их у детей. Когда я отказывала в переводе, кричал в трубку, оскорблял.

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А пока родные погибших в доме фермера Аметова продолжают судиться за компенсацию морального ущерба, цапки, судя по фотографиям в Сети, в местах не столь отдаленных ни в чем себе не отказывают. Красная икра, крабовое мясо, шашлык - со всей этой «тюремной баландой» на фото в арестантской форме - Вячеслав Цеповяз. Уж точно зэк на питание в колонии Амурской области не жалуется. В Кущевской, разумеется, видели эти снимки (читайте далее)

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