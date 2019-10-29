В деле кущевской банды цапков появился еще один потерпевший

Кущевская банда уже сидит несколько лет, а потерпевшие начинают появляться только сейчас. Так кущевский бизнесмен Александр Исюк написал заявление о вымогательстве у него крупной суммы. По версии следствия, бывшая жена Вячеслава Цеповяза, ее брат и предприниматель Федор Стрельцов еще в 2010 году требовали у него 77 млн рублей. Это дело уже расследовано и передано в суд.

Теперь же появился новый потерпевший. На этот раз пострадал от кущевской банды предприниматель Николай Гордик. Как сообщают СМИ, он написал заявление на Андрея и Вячеслава Цеповязов, Наталью и Ивана Стришних, Наталью Рябову и Федора Стрельцова.

Бывшая жена Вячеслава Цеповяза Наталья Стришняя

Вячеслав Цеповяз – правая рука главаря кущевской банды Сергея Цапка, его осудили на 19 лет за преступления в станице. Андрей – его брат. Наталья Стришняя – бывшая жена Вячеслава Цеповяза. Именно она обнародовала снимки из колонии, на которых ее экс-супруг позирует с крабами и шашлыками. Иван – ее брат. Наталья Рябова – это бухгалтер предприятия «Слава Кубани», которым до ареста управлял Вячеслав Цеповяз, а потом оно перешло его жене. Федор Стрельцов – тоже достаточно известен в Кущевской. Он – местный бизнесмен, и сейчас находится в бегах. Его разыскивают спецслужбы за мошенничество. По некоторым данным, от правосудия предприниматель скрывается на Украине.

Вот именно эти люди, по заявлению Николая Гордика, отобрали у него еще в 2008 предприятие «АгроЮгИнвест».

Федор Стрельцов после возбуждения первых уголовных дел сбежал на Украину и был объявлен в международный розыск.Фото: Иван ТИМОФЕЕВ

В полиции Краснодарского края эту ситуацию пока не комментируют. Адвокат Натальи Стришней тоже не слышал о заявлении.

- Нам об этом ничего не известно, - сообщил сайту «КП»-Кубань» Андрей Ригерт. – Наталью по этому поводу не допрашивали. Сейчас она находится под домашним арестом – 10 октября такое решение вынес Железнодорожный суд Ростова-на-Дону.

До этого Стришняя находилась в СИЗО. По решению суда ее отпустили домой. И выходить из своего особняка в Кущевской она не имеет права. А видеться ей разрешено только с теми, кто прописан и живет в доме. Уголовное дело о вымогательстве денег у предпринимателя Александра Исюка уже расследовали и сейчас в суде идут первые заседания.

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