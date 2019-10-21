Наталья Стришняя ответит за вымогательство: дело бывшей жены Вячеслава Цеповяза расследовали и передали в суд
Скоро бывшая жена Вячеслава Цеповяза пойдет по тому же пути, что и ее муж. Наталью Стришнюю ждет суд, который решит – отправить ее в места заключения, или оштрафовать. Сейчас она находится в СИЗО Ростова-на-Дону, где и ждет решения своей дальнейшей судьбы.
48-летнюю Наталью Стришнюю задержали в конце июня. Рано утром к ней в дом ворвались силовики и надели на владелицу ОПХ «Слава Кубани» наручники. В этот же день ей предъявили и обвинение в вымогательстве. По версии следствия, Стришняя вместе со своим братом Иваном еще в 2010 году вымогали у кущевского бизнесмена Александра Исюка 77 млн рублей.
Заявление на бывшую жену Вячеслава Цеповяза - того самого, который в колонии Амурской области (сидит за преступления в Кущевской) ни в чем себе не отказывал, написал сам предприниматель. Правда, сделал это только спустя девять лет после самого предполагаемого факта вымогательства. Говорят, что все это время Александ Исюк боялся сообщать об этом в правоохранительные структуры. А тут вдруг решился.
А чтобы Наталья Стришняя и ее брат Иван не оказывали давление на потерпевшего и не сбежали за границу, брата с сестрой отправили под арест.
Недавно Железнодорожный суд Ростова-на-Дону в очередной раз продлили им срок ареста – еще на полгода.
А тем временем следователи ростовской полиции закончили расследование этого дела.
- Расследование дела завершено, мы передали его в прокуратуру, а уже оттуда оно ушло в суд, - сообщил «КП»-Кубань» начальник Главного следственного управления, заместитель начальника ГУ МВД России по Ростовской области Михаил Зеленский. – У Стришней было время, чтобы ознакомиться со всеми томами дела, он это сделала и подписала. Только после этого оно было передано гособвинителю.
Дата заседания еще не назначена, дело только получили в Ростовском областном суде – там и будут судить бывшую жену Вячеслава Цеповяза за вымогательство.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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