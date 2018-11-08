Цеповяз утверждает, что на фото из колонии с крабами изображен человек, лишь похожий на него

СЕГОДНЯ 19:27 2018-11-08T19:56:28+03:00

Член банды цапков и его защитник предполагают, что за историей со снимками, где заключенный ест крабов и шашлык, стоит экс-супруга [видео]

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О том, что на появившихся в СМИ фото «красивой жизни» в колонии изображен не Вячеслав Цеповяз, уверен его адвокат.

- Об этих снимках мой подзащитный знает еще с начала 2018 года. Он сказал, что человек, изображенный на фото, лишь похож на него. Например, на снимке с шашлыками, Цеповяз сказал, что телосложение абсолютно не его. Он периодически то набирает вес, то резко сбрасывает, но его реальная комплекция и та, что на фото, - разные, - уверяет защитник Эльбрус Муртазов. - К тому же беседки, виды комнат на снимках - такого в колонии нет. Так что это бред. Изначально, он вообще думал, что это шутка. Но, когда его стали постоянно донимать этими снимками, занервничал.

Защитник предполагает, что за всей этой громкой историей с фото в колонии стоит экс-супруга Вячеслава Наталья Стришняя. Ранее сообщалось, что Амурская прокуратура проводила проверку еще в октябре. Эти фотографии были приложены к обращению супруги Вячеслава Цеповяза.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="640" height="360" src="https://www.kuban.kp.ru/video/embed/676833" frameborder="0"></iframe> Экс-супруга Цеповяза Наталья Стришняя.

- Утверждать пока не могу, но видел материал, где было написано, что с заявлением о проверке этих снимков еще в конце 2017 года обращалась бывшая жена Вячеслава, - говорит Эльбрус Муртазов. – Вот только это бьется с той позицией, которую она избрала по отношению к Вячеславу. На данный момент, Наталья с мужем развелась. В апелляции краевого суда их брачный договор был признан недействительным, аннулировали его. Со дня на день предстоял раздел нажитого имущества.

Потому, уверен защитник, произошедший скандал с фото был планомерной подготовкой к судебному процессу.

- Почему мой доверитель попал в ШИЗО, хороший вопрос. Думаю, что это выполнение социального заказа злорадствующей части населения. Увидев эти фото, они начали: «О, как это плохо!». Испугались, видимо, сотрудники колонии и закрыли его в изолятор. На это и был расчет, я думаю, осложнить ему жизнь, чтобы он думать не мог ни о каких исках о разделе имущества, - продолжает адвокат.

Напомним, ранее в УФСИН Амурской области, где Цеповяз отбывает наказание, провели служебную проверку, которая показала - снимки подлинные, были сняты в 2015 году.

- Я лично не слышал, чтобы представители УФСИН заявляли о том, что на снимках изображен Вячеслав Цеповяз, и сделаны они были в колонии на его личный мобильный телефон. Так что надо установить их происхождение, - говорит Эльбрус Муртазов.

Однако начальник управления взаимодействия со СМИ Генпрокуратуры России Александр Куренной заявил, что фотографии подлинны, а все факты нарушений в ИК-3 Амурской области уже установлены и подтверждены по результатам нескольких прокурорских проверок. Более того, уже найден и опрошен житель Благовещенска, который не реже раза в месяц покупал и передавал Цеповязу продукты, деликатесы, спортивные костюмы и сотовые телефоны.

С ЧЕГО ВСЕ НАЧАЛОСЬ

Кущевская волнуется: Член банды цапков отбирает у жены бизнес, чтобы выйти на свободу

А пока родные погибших в доме фермера Аметова продолжают судиться за компенсацию морального ущерба, цапки, судя по фотографиям в Сети, в местах не столь отдаленных ни в чем себе не отказывают. Красная икра, крабовое мясо, шашлык - со всей этой «тюремной баландой» на фото в арестантской форме - Вячеслав Цеповяз. Уж точно зэк на питание в колонии Амурской области не жалуется. В Кущевской, разумеется, видели эти снимки (подробности)

А В ЭТО ВРЕМЯ

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По его словам, фотографии подлинны, а все факты нарушений в ИК-3 Амурской области уже установлены и подтверждены по результатам нескольких прокурорских проверок. Несмотря на это, адвокат Цеповяза утверждает, что фотографии могут быть монтажом (читайте далее)

Адвокат Вячеслава Цеповяза: Его поместили в штрафной изолятор, но основания мне непонятны

- Вячеслав Цеповяз позвонил мне и сообщил, что приехала проверка, в отношении него составили рапорты, а после поместили в штрафной изолятор. За пару минут до этого он успел связаться со мной и рассказать об этом. Что стало основанием для этого, пока не ясно. Завтра я приеду в колонию и буду разбираться в этой ситуации. Но безусловно данное решение мы будем обжаловать, - сообщил «Комсомольской правде» - Кубань» адвокат Роман Боков (читайте далее)

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Выяснилось, что зэков в колонии поощряли не за конкретные заслуги перед исправительным учреждением, а просто так. В случае с Цеповязом вполне возможно, что его могли «поблагодарить» за исправные поставки деликатесов ко столу не только арестантов (читайте далее)

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По словам защитника, на фото – не Цеповяз, сам Цеповяз себя на снимках не признает. Более того, осужденный уверяет, что в его колонии нет таких интерьеров (читайте далее)