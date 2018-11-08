Адвокат Цеповяза: Вячеслав не узнает себя на этих снимках

СЕГОДНЯ 19:11 2018-11-08T19:45:50+03:00

По словам защитника, вместе с членом банды цапков он будет подавать в суд о клевете

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Адвокат члена кущевской банды Вячеслава Цеповяза намерен наказать всех, кто распространяет лживую информацию.

- Подавать в суд на СМИ пока не думали, даже обсуждений не было - Вячеслав находится в ШИЗО сейчас, мы не можем с ним связаться, - заявляет «Комсомольской правде» - Кубань» адвокат Цеповяза Эльбрус Муртазов. - Мы давно начали готовить иски о клевете к лицам, которые еще в начале года стали распространять скандальные фотографии и всякого рода лживую информацию.

По словам защитника, на фото – не Цеповяз, сам Цеповяз себя на снимках не признает. Более того, осужденный уверяет, что в его колонии нет таких интерьеров.

- С февраля 2018 года сотрудники УФСИН и прокуратуры не единожды показывали опубликованные снимки и спрашивали об их происхождении, говорит адвокат. - Проверок было много. А визитов не счесть - чуть ли не каждый месяц-полтора. Тогда Вячеслав мне сказал, что с этим надо что-то делать, потому что ему уже просто надоело объяснять одно и то же. Причем нам никто не сообщал, кто заявитель. До сих пор мы этого не знаем. Со дня на день мы хотим обратиться в суд, чтобы истребовать эти материалы, на основании которых его опрашивали.

К слову, к некоторым изданиям у адвоката есть вопросы.

- Я видел несколько публикаций, в которых было написано о том, что Вячеслав непосредственно участвовал в убийстве 12 человек в Кущевской, - добавляет Эльбрус Муртазов. - Но его в этом даже не обвиняли. Осужден он за абсолютно другие преступления. Вот на эти СМИ будем подавать иски за клевету.

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С ЧЕГО ВСЕ НАЧАЛОСЬ

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А пока родные погибших в доме фермера Аметова продолжают судиться за компенсацию морального ущерба, цапки, судя по фотографиям в Сети, в местах не столь отдаленных ни в чем себе не отказывают. Красная икра, крабовое мясо, шашлык - со всей этой «тюремной баландой» на фото в арестантской форме - Вячеслав Цеповяз. Уж точно зэк на питание в колонии Амурской области не жалуется. В Кущевской, разумеется, видели эти снимки (подробности)

А В ЭТО ВРЕМЯ

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Выяснилось, что зэков в колонии поощряли не за конкретные заслуги перед исправительным учреждением, а просто так. В случае с Цеповязом вполне возможно, что его могли «поблагодарить» за исправные поставки деликатесов ко столу не только арестантов (читайте далее)