Адвокат Вячеслава Цеповяза: Его поместили в штрафной изолятор, но основания мне непонятны

СЕГОДНЯ 10:36 2018-11-08T10:56:54+03:00

В ОНК Амурской области уверяют, что осужденный по делу "банды Цапков" отбывает наказание без привилегий

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После скандальных фотографий, на которых осужденный на 19 лет строгача член цапковской банды Вячеслав Цеповяз позирует с крабами, красной икрой и шашлыком, Следственный комитет России начал проверку. А тем временем сам герой снимков попал в ШИЗО.

- Вячеслав Цеповяз позвонил мне и сообщил, что приехала проверка, в отношении него составили рапорты, а после поместили в штрафной изолятор. За пару минут до этого он успел связаться со мной и рассказать об этом. Что стало основанием для этого, пока не ясно. Завтра я приеду в колонию и буду разбираться в этой ситуации. Но безусловно данное решение мы будем обжаловать, - сообщил «Комсомольской правде» - Кубань» адвокат Роман Боков.

Подвердила эту информацию и председатель общественной наблюдательной комиссии Амурской области Наталья Охотникова, которая также добавила, что Цеповяз отбывает наказание в обычных условиях.

- Сейчас проверки проводят сразу несколько ведомств - прокуратура, следком, - добавляет Наталья Охотникова. - Да, действительно, осужденный Вячеслав Цеповяз помещен в штрафной изолятор. Будем выезжать в колонию вместе с прокуратурой и выяснять причины. Однако хочу сказать, что я ранее туда уже приезжала (до скандала с фотографиями - Авт.) по заявлению Вячеслава Цеповяза и его адвоката. Осужденный отбывает наказание в обычных условиях. Никаких суперкамер нет. Это обычный барак - кровати двухъярусные, туалет, кухня и все. Никаких особых условий.

Отметим, в ШИЗО может находиться до одного месяца.

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