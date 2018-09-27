Мать главаря кущевской банды Надежда Цапок вышла на свободу

СЕГОДНЯ 09:14 2018-09-27T09:32:21+03:00

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Надежду Цапок, мать главаря кущевской банды и бывшую владелицу ООО «Артекс-Агро», отпустили из колонии. Женщина после шести лет в заключении вернулась в родную станицу, где несколько лет творились бесчинства благодаря ее сыну, а в 2010 году были жестоко убиты 12 человек. Надежда должна была пробыть в колонии дольше, однако суд сократил этот срок на пять месяцев.

- Надежду Цапок освободили из-за новой нормы, которая приравнивает день в изоляторе к полутора дням в колонии общего режима, - сообщил «Комсомольской правде»-Кубань» источник в правоохранительных органах.

Женщина отбывала свое наказание в колонии Усть-Лабинска и должна была пробыть там до февраля 2019 года. Сейчас она вернулась в Кущевку и встала там на учет в полицию.

Напомним, ранее Надежда Цапок уже просилась на свободу раньше срока.

- Эта женщина не встала на путь исправления, - пояснили в колонии. - Ее поведение нестабильное, у нее уже имеется два взыскания. Одно за хранение спиртосодержащей продукции, второе - за то, что она пришла в дежурную часть и нехорошо отзывалась в адрес руководства тюрьмы. С такой характеристикой еще ни один заключенный не выходил по УДО.

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- Нас не устроила формулировка, которую вынес Октябрьский суд – «Освободить от ареста деньги, вне зависимости от других арестов». Получается, что это может быть применено и к другим деньгам, на которые судами наложен арест, - объяснил адвокат потерпевших Максим Кошелев (читайте далее).

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