Краснодарский краевой суд оставил в силе решение о снятии ареста со счета жены Сергея Цапка

СЕГОДНЯ 17:25 2018-09-26T17:26:22+03:00

Анжела-Мария Цапок во время заседаний, на которых судили ее мужа Фото: Николай ХИЖНЯК

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В этом запутанном деле у адвокатов больше всего вопросов к судьям, которые выносят решения. Дело в том, что еще в июне Железнодорожный суд Ростова-на-Дону отказал жене главаря кущевской банды Анжеле-Марии Цапок в снятии ареста со счета, на котором лежат 6 млн долларов. Она подала снова туда же жалобу, что не согласна с этим решение и уже 1 октября служители Фемиды ее рассмотрят. Тем не менее, уже в июле, другой суд - Октябрьский, который находится в Краснодаре, арест с этого счета снял. Правда, не со всей суммы, а с 5, 5 млн долларов. 500 тысяч долларов остались под арестом.

На решение Октябрьского суда Краснодара адвокат потерпевших от рук банды Сергея Цапка подал жалобу в краевой суд.

- Нас не устроила формулировка, которую вынес Октябрьский суд – «Освободить от ареста деньги, вне зависимости от других арестов». Получается, что это может быть применено и к другим деньгам, на которые судами наложен арест, - объяснил адвокат потерпевших Максим Кошелев.

И вот Краснодарский краевой суд вынес вердикт – оставить решение в силе.

- Пока что определение суда мы не видели, надеюсь, в нем будет все подробно разъяснено, - сказал Максим Кошелев. – Уже после того, как получим его на руки, будем решать, как действовать дальше – писать жалобу или нет.

Напомним, банда Сергея Цапка жестоко расправилась с семьей и гостями кущевского фермера Сервера Аметова в ноябре 2010 года. Тогда цапки убили 12 человек, среди которых четверо – дети. Когда лидера ОПГ Сергея Цапка задержали, выяснилось, что на банде висят и другие преступления. Главаря и его подручных в итоге осудили. Но по этапу пошли не все. Сам Цапок умер в СИЗО из-за оторвавшегося тромба, наложил на себя руки и один из самых кровожадных членов группировки – Игорь Черных. В итоге пожизненно сел лишь Владимир Алексеев. Остальных отправили в места не столько отдаленные на 29 лет.