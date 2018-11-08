«Цеповяза не обыскивали»: прокуратура Амурской области уже проверяла, откуда у цапка в колонии шашлыки и крабы

СЕГОДНЯ 08:23 2018-11-08T09:22:26+03:00

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Фотографии, на которых осужденный на 19 лет строгача член цапковской банды Вячеслав Цеповяз позирует с крабами, красной икрой и шашлыком, взорвали интернет. Народ негодует - такие условия просто не могут быть в колонии для человека, который готовил убийство 12 человек в Кущевской, вымогал деньги у станичных предпринимателей и замешан в мошенничестве.

Цеповяза – бригадира банды цапков, который отвечал за финансовые потоки в ОПГ, осудили в ноябре 2013 года. Ему дали 19 лет колонии строгого режима и отправили по этапу в Амурскую область. Уже в местах не столь отдаленных заключенный, привыкший на воле жить на широкую ногу, тоже себе ни в чем не отказывал. Из дома исправно получал приличную сумму на еду и «мелкие расходы». В год жена отправляла мужу-сидельцу до 3 млн рублей. А потом аппетиты Цеповяза начали расти, он стал требовать еще больше денег. И вдруг решил забрать у жены семейный бизнес – процветающее предприятие «Славу Кубани», годовой доход которой – 700 млн. рублей. На этой почве между парой пробежала черная кошка, и жена развелась с зарвавшимся мужем. Сейчас она судится с супругом за агрофирму.

А фотографии, на которых заключенный позирует у мангала с шашлыками, увидели и в УФСИН Амурской области. Оказалось, что эти снимки сделаны в 2015 году. В ведомстве сейчас проводят проверку – откуда у арестанта шампура (они в колонии запрещены) и почему он свободно разгуливает по территории зоны.

В колонии строгого режима заключенный Цеповяз ни в чем себе не отказывает

А тем временем стало известно, что прокуратура уже проверяла учреждение, в котором отбывает наказание Цеповяз. И нашла там нарушения.

- В ходе проверки с выездом в колонию дана оценка соблюдения администрацией учреждения уголовно-исполнительного законодательства, устанавливающего порядок отбывания наказания в виде лишения свободы, требования режима и надзора, - говорится в сообщении прокуратуры Амурской области. Проверку ведомство проводило еще летом 2018 года.

Вячеслав Цеповяз ест в колонии красную икру и крабов

Через три года после того, как были сделаны те самые снимки:

« В ходе проверки выявлены факты грубых нарушений режима. А именно: несоблюдения оснований и порядка применения к осужденным мер поощрения, проведения с ними профилактической работы по предупреждению преступлений и правонарушений, а также производства удержаний, в счет возмещения ущерба причиненного преступлением, допущенные вследствие неудовлетворительного исполнения должностными лицами администрации ИК своих служебных обязанностей» - говорится в ответе прокуратуры, который появился в распоряжении сайта «КП»-Кубань».

Если перевести на более понятный язык, это значит, что зэков в колонии поощряли не за конкретные заслуги перед исправительным учреждением, а просто так. В случае с Цеповязом вполне возможно, что его могли «поблагодарить» за исправные поставки деликатесов ко столу не только арестантов.

Так же выяснилось, что Цеповяз, когда приехала в колонию, не был поставлен на профилактический учет. А еще за кущевским бизнесменом не было закреплено спальное место:

«Что препятствовало обеспечению надзора за его поведением, в том числе в ночное время» - говорится в сообщении прокуратуры.

Прокуратура уже проверяла колонию в Амурской области, где сидит цапковский

Получается, так как кровати у Цеповяза не было, он мог спать, где придется. Правда, после того, как проверяющие уехали из колонии, ему нашлось местечко. Еще не было в учреждении постоянного надзора со стороны администрации за заключенными: «Созданы предпосылки для нарушения осужденными своих обязанностей и наложенных законом на них запретов».

Из этого следует, что администрация колонии могла закрывать глаза на творившийся в их вотчине беспредел. А именно на то, где и когда находились заключенные, что ели.

Так же обыски, которые проводились в колонии, были поверхностными и признаны прокуратурой неэффективными. Ну и «была ослаблена работа по выявлению фактов поступления и использования осужденными запрещенных предметов». Вот откуда у Цеповяза мангал и шампура – получается, в колонии просто не следили за тем, что приходит с воли арестантам.

По результатам проверкиеще 5 июля начальник колони получил от прокуратуры предсталение "за несоответствующие закону приказы о поощрении осужденного Цеповяза" и два протеста.

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