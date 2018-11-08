Генпрокуратура: В колонии, где отбывает наказание Цеповяз, очень вольный режим

СЕГОДНЯ 18:55 2018-11-08T20:03:44+03:00

Осужденный не только ел икру и крабов, но и пользовался телефоном и имел деньги на банковском счету

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Фотографии с шашлыком, икрой и крабами, приговоренного к 19 годам колонии строгого режима члена «банды цапков» Вячеслава Цеповяза, в прокуратуре впервые увидели в октябре. Как стало известно, в правоохранительные органы обратилась супруга осужденного.

- Амурская прокуратура проводила проверку еще в октябре. Эти фотографии были приложены к обращению супруги Вячеслава Цеповяза. Она просила провести проверку условий его содержания, - рассказал начальник управления взаимодействия со СМИ Генпрокуратуры России Александр Куренной.

По его словам, фотографии подлинны, а все факты нарушений в ИК-3 Амурской области уже установлены и подтверждены по результатам нескольких прокурорских проверок. Несмотря на это, адвокат Цеповяза утверждает, что фотографии могут быть монтажом.

- Все факты уже установлены и подтверждены. Действительно в рационе присутствовали шашлык, морепродукты, красная икра, крабы. Кроме того, ему были незаконным образом предоставлены три свидания, на которые он имел права. С кем именно – сейчас устанавливается, - заявил представитель Генпрокуратуры.

ИК-3 Амурской области Фото: УФСИН по Амурской области

Как стало известно, уже найден и опрошен житель Благовещенска, который не реже раза в месяц покупал и передавал Цеповязу продукты, деликатесы, спортивные костюмы и сотовые телефоны.

Режим, сложившийся в ИК-3, Александр Куренной охарактеризовал как «очень вольный». Наличие деликатесов за столом заключенных стало далеко не единственным нарушением. Цеповяз получал передачи, свободно перемещался по колонии, в качестве поощрений получал свидания и встречался с любыми другими заключенными. Осужденный фактически получил облегченные условия содержания.

Более того, член «банды цапков» посещал служебные помещения колонии и пользовался стационарной телефонной связью.

Выяснилось, что у Вячеслава Цеповяза на счету лежат 40 тысяч рублей, несмотря на то, что он до сих пор не выплатил 1,15 млн рублей, присужденных потерпевшим по делу «банды цапков».

- У заключенных есть карта, куда он может получать средства и тратить в магазине при колонии. Но если у осужденного есть обязательства, все деньги должны мгновенно списываться на их выплату. Установлено, что у него на счету 40 тысяч рублей, которые там довольно долго находятся. Сотрудники колонии не озаботились тем, чтобы списать эти средства в счет оплаты штрафа, - говорят в Генпрокуратуре.

Вопиющим нарушением стало и наличие мобильного телефона у осужденного. Цапок отлично себя чувствовал в колонии строгого режима и переписывался с сыном в WhatsApp, что тоже уже выяснили надзорные органы.

- Еще в июле 2018 в адрес руководства колонии вносилось представление об устранении нарушений закона. В октябре дополнительная проверка показала, что ничего не устранено. Нарушения, связанные с предоставлением незаконных привилегий Цеповязу, продолжают иметь место, - сообщили в надзорном ведомстве.

Теперь руководству колонии грозят уголовные дела. Прокуратура уже направила в следственные органы материалы проверок для возбуждения дел по статьям о злоупотреблении и превышении полномочий в отношении должностных лиц.

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Защитник предполагает, что за всей этой громкой историей с фото в колонии стоит экс-супруга Вячеслава Наталья Стришняя. Ранее сообщалось, что Амурская прокуратура проводила проверку еще в октябре. Эти фотографии были приложены к обращению супруги Вячеслава Цеповяза (читайте далее)

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А пока родные погибших в доме фермера Аметова продолжают судиться за компенсацию морального ущерба, цапки, судя по фотографиям в Сети, в местах не столь отдаленных ни в чем себе не отказывают. Красная икра, крабовое мясо, шашлык - со всей этой «тюремной баландой» на фото в арестантской форме - Вячеслав Цеповяз. Уж точно зэк на питание в колонии Амурской области не жалуется. В Кущевской, разумеется, видели эти снимки (подробности)

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