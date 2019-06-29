На Кубани за вымогательство задержали бывшую жену члена кущевской банды «цапков» Вячеслава Цеповяза
В дом к бывшей жене Вячеслава Цеповяза Наталье Стришней ОМОН ворвался рано утром, 29 июня.
- В доме Натальи провели обыск, а потом поехали на предприятие «Слава Кубани», где правоохранители забрали документы, сервер с данными, чем полностью блокировали работу агрокомплекса, - рассказал по телефону корреспонденту «Комсомольской правде» - Кубань» адвокат Стришней Эдуард Чургулия. - А саму Наталью увезли в Ростовскую область, где будут решать вопрос об избрании в отношении нее меры пресечения.
Как стало известно «КП» - Кубань», бывшую жену Вячеслава Цеповязя задержали якобы за вымогательство крупной суммы с кущевского предпринимателя по фамилии Исюк.
- Наталье вменяют якобы вымогательство у гражданина Исюк 77 миллионов рублей, - сообщил «КП»-Кубань» Эдуард Чургулия. - Следствие считает, что в марте 2010 года кущевский предприниматель Стрельцов Федор совместно со Стришней Натальей и ее братом Иваном в офисе «Славы Кубани» вымогали деньги у Исюка. При этом в 2010 году Наталья не работала на этом предприятии. Она начала там свою работу только в 2011 году и с Исюк вообще не знакома.
Кроме Натальи Стришней задержали и ее брата Ивана. Дело это расследуется СУ УМВД России по Ростову-на-Дону. Сама Стришняя считает, что дело носит заказной характер и направлено на то, чтобы блокировать работу ее бизнеса, с целью его дальнейшего отъема у нее и ее детей.
Напомним, Вячеслав Цеповяз – один из участников кущевской банды цапков. Его осудили на 19 лет строгача за преступления в станице, а так же за подготовку и скрытия следов жесткого убийства 12 человек в доме кущевского фермера Аметова, которое случилось в ноябре 2010 года. И именно Цеповяз прославился своими пиршествами в колонии, где на его столе были крабы, красная икра и шашлыки.
Заключенный Цеповяз в арестантской форме и с шашлыками. Фото: из открытых источников
В год на содержание Цеповяза в колонии уходило до 3 миллионов рублей – деньги на деликатесы ему отправляла его жена Наталья. Но потом между парой пробежала черная кошка и Наталья с ним развелась в 2017 году. А потом в сети появились фото шикарных пиршеств Вячеслава Цеповяза в колонии.
В полиции Ростовской области комментарии по этому поводу пока не дают.
«Слава Кубани» является градообразующим предприятием в Кущевском районе, на нем трудятся порядка 300 человек. А налоги в бюджет района – несколько миллионов.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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