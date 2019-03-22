Любитель икры и крабов Цеповяз требует признать его умершую мать невменяемой

Осужденный на 19 лет за преступления в Кущевской Вячеслав Цеповяз забросал станичный суд исками. Любитель крабов, красной икры и шашлыков, которыми его потчевали в колонии, делит имущество со своей бывшей женой, которое сам когда-то оформил на нее.

Вячеслав Цеповяз - права рука лидера кущевской ОПГ Сергея Цапка. Эта банда в ноябре 2010 года жестоко убила 12 человек в доме станичного фермера. Сам Цеповяз на то кровавое дело не ходил, но как доказали следователи, помогал готовить это убийство. А еще замешан я ряде других преступлений в Кущевской. Самых кровожадных бандитов и главаря осудили на пожизненный срок. Но Цапок по этапу не пошел - он умер от оторвавшегося тромба в СИЗО.

Заседание по одному из исков Цеповяза (их всего восемь)– на 600 миллионов рублей, прошло недавно в Кущевской. Сам Цеповяз, понятное дело, присутствовать в зале суда не может, он отбывает наказание в колонии Амурской области. Его интересы в судах представляет станичный юрист.

В своем иске правая рука лидера кущевской ОПГ просит признать сделки с землей недействительными. Речь идет о тех самых участках, которые завещала Цеповязу его мать после смерти, и которые потом бывший районный депутат перевел на свою жену.

Цеповяз в колонии ел крабов и красную икру

- Женщина скончалась в феврале 2013 года. После этого супруга Цеповяза (тогда еще они не были разведены) по доверенности осуществила действия, в его интересах, по принятию наследства его матери, - говорит адвокат кущевского предприятия «Слава Кубани», которое принадлежит Цеповязу и его уже бывшей жене Эдуард Чургулия. – А после принятия земель не представила ему на обозрение свидетельства о праве на наследство. Кроме того, истец ставит под сомнение законность сделок с земельными участками, которые были приобретены его женой у его же матери еще в 2011 и 2012 годах, указывая, что его мать была введена в заблуждение относительно существа сделок.

В 2011-2012 годах, уже когда Цеповяз сидел в СИЗО, его жена купила земли у своей же свекрови. Причем это были те участки, которые супруг втайне от жены переоформил на мать. Об этом Цеповяз признался жене уже из следственного изолятора. Подтвердила сделки и сама Тамара Цеповяз – мать заключенного. Как говорят адвокаты, продала участки невестке свекровь по рыночной цене.

В итоге сейчас в суде Цеповяз делит порядка 36 участков и еще о долю в уставном капитале ОПХ «Слава Кубани» - всего на 600 млн рублей.

В Кущевском райсуде по этому поводу было уже третье заседание, на котором представитель Цеповяза вдруг обозначил волю своего клиента – признать его умершую мать невменяемой.

- В суде представитель заявил ходатайство, что мать Цеповяза была невменяемая на момент совершения сделок по продаже земли и доли в ООО «Слава Кубани» и просил суд назначить экспертизу на предмет признания ее психически больной, - рассказывает Эдуард Чургулия.

Такого не ожидал никто! Чтобы ради денег очернить имя родной покойной матери. Но суд отказал в экспертизе, а само заседание перенесли на месяц. Так просили адвокаты бывшей жены Цеповяза, чтобы успеть ознакомиться со всеми томами этого дела, которых аж 36.

С ЧЕГО ВСЕ НАЧАЛОСЬ

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А пока родные погибших в доме фермера Аметова продолжают судиться за компенсацию морального ущерба, цапки, судя по фотографиям в Сети, в местах не столь отдаленных ни в чем себе не отказывают. Красная икра, крабовое мясо, шашлык - со всей этой «тюремной баландой» на фото в арестантской форме - Вячеслав Цеповяз. Уж точно зэк на питание в колонии Амурской области не жалуется. В Кущевской, разумеется, видели эти снимки (читайте далее)

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