Цеповяз продолжает настаивать - снимки с крабами и шашлыками монтаж

Как и прежде, Вячеслав Цеповяз продолжает настаивать - на фото из колонии с крабами изображен человек, лишь похожий на него, беседок, видов комнат на снимках в колонии и вовсе нет. Большинство фотографий, которые наделали шуму в Сети, - подделка, сам он не пользуется в колонии никакими привилегиями.

Адвокаты члена банды цапков считают - фотографии были сделаны, чтобы помешать Вячеславу вернуть часть имущества после развода.

- Вячеслав отбывает наказание как обычный осужденный. Можно опросить любого инспектора, сотрудника колонии, которые это подтвердят. Никто не говорил, что он позволяет себе излишнюю вольность, что он авторитет, блатной или вор в законе, - добавляет «Комсомольской правде» - Кубань» защитник Роман Боков. – Я думаю, что будут еще какие-то провокации с помещением в ШИЗОБуду как можно чаще его посещать. Следственный комитет, Генеральная прокуратура, УФСИН контролируют Вячеслава.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="640" height="360" src="https://www.kuban.kp.ru/video/embed/676944" frameborder="0"></iframe> Икра и крабы для Цеповяза.Не все на зоне хлебают баланду. В меню осужденного на 19 лет «строгача» лидера банды Цапков - «sea food», икра и шашлыки

Тем временем, в Генпрокуратуре заявили, что все фотографии подлинны и факты грубого нарушения режима в ИК-3 Амурской области установлены. В следственном комитете уже возбудили уголовное дело о превышении полномочий должностными лицами колонии, которые создавали Цеповязу привилегированные условия.

С ЧЕГО ВСЕ НАЧАЛОСЬ

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А пока родные погибших в доме фермера Аметова продолжают судиться за компенсацию морального ущерба, цапки, судя по фотографиям в Сети, в местах не столь отдаленных ни в чем себе не отказывают. Красная икра, крабовое мясо, шашлык - со всей этой «тюремной баландой» на фото в арестантской форме - Вячеслав Цеповяз. Уж точно зэк на питание в колонии Амурской области не жалуется. В Кущевской, разумеется, видели эти снимки (подробности)

А В ЭТО ВРЕМЯ

Адвокат Вячеслава Цеповяза: Его поместили в штрафной изолятор, но основания мне непонятны

- Вячеслав Цеповяз позвонил мне и сообщил, что приехала проверка, в отношении него составили рапорты, а после поместили в штрафной изолятор. За пару минут до этого он успел связаться со мной и рассказать об этом. Что стало основанием для этого, пока не ясно. Завтра я приеду в колонию и буду разбираться в этой ситуации. Но безусловно данное решение мы будем обжаловать, - сообщил «Комсомольской правде» - Кубань» адвокат Роман Боков (читайте далее)

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Выяснилось, что зэков в колонии поощряли не за конкретные заслуги перед исправительным учреждением, а просто так. В случае с Цеповязом вполне возможно, что его могли «поблагодарить» за исправные поставки деликатесов ко столу не только арестантов (читайте далее)

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По словам защитника, на фото – не Цеповяз, сам Цеповяз себя на снимках не признает. Более того, осужденный уверяет, что в его колонии нет таких интерьеров (читайте далее)