2018-11-12T14:14:23+03:00
Происшествия

Цеповяз продолжает настаивать - снимки с крабами и шашлыками монтаж

Член банды цапков утверждает, что в колонии у него не было и нет привилегий [видео]
Мирослава ЧЕРНАЯ
Поделиться:
Комментарии: comments2
Фото: из открытых источников.Фото: из открытых источников.
Изменить размер текста:

Как и прежде, Вячеслав Цеповяз продолжает настаивать - на фото из колонии с крабами изображен человек, лишь похожий на него, беседок, видов комнат на снимках в колонии и вовсе нет. Большинство фотографий, которые наделали шуму в Сети, - подделка, сам он не пользуется в колонии никакими привилегиями.

Адвокаты члена банды цапков считают - фотографии были сделаны, чтобы помешать Вячеславу вернуть часть имущества после развода.

- Вячеслав отбывает наказание как обычный осужденный. Можно опросить любого инспектора, сотрудника колонии, которые это подтвердят. Никто не говорил, что он позволяет себе излишнюю вольность, что он авторитет, блатной или вор в законе, - добавляет «Комсомольской правде» - Кубань» защитник Роман Боков. – Я думаю, что будут еще какие-то провокации с помещением в ШИЗОБуду как можно чаще его посещать. Следственный комитет, Генеральная прокуратура, УФСИН контролируют Вячеслава.

Икра и крабы для Цеповяза.Не все на зоне хлебают баланду. В меню осужденного на 19 лет «строгача» лидера банды Цапков - «sea food», икра и шашлыки

Тем временем, в Генпрокуратуре заявили, что все фотографии подлинны и факты грубого нарушения режима в ИК-3 Амурской области установлены. В следственном комитете уже возбудили уголовное дело о превышении полномочий должностными лицами колонии, которые создавали Цеповязу привилегированные условия.

С ЧЕГО ВСЕ НАЧАЛОСЬ

Кущевская волнуется: Член банды цапков отбирает у жены бизнес, чтобы выйти на свободу

А пока родные погибших в доме фермера Аметова продолжают судиться за компенсацию морального ущерба, цапки, судя по фотографиям в Сети, в местах не столь отдаленных ни в чем себе не отказывают. Красная икра, крабовое мясо, шашлык - со всей этой «тюремной баландой» на фото в арестантской форме - Вячеслав Цеповяз. Уж точно зэк на питание в колонии Амурской области не жалуется. В Кущевской, разумеется, видели эти снимки (подробности)

А В ЭТО ВРЕМЯ

Адвокат Вячеслава Цеповяза: Его поместили в штрафной изолятор, но основания мне непонятны

- Вячеслав Цеповяз позвонил мне и сообщил, что приехала проверка, в отношении него составили рапорты, а после поместили в штрафной изолятор. За пару минут до этого он успел связаться со мной и рассказать об этом. Что стало основанием для этого, пока не ясно. Завтра я приеду в колонию и буду разбираться в этой ситуации. Но безусловно данное решение мы будем обжаловать, - сообщил «Комсомольской правде» - Кубань» адвокат Роман Боков (читайте далее)

«Цеповяза не обыскивали»: прокуратура Амурской области уже проверяла, откуда у цапка в колонии шашлыки и крабы

Выяснилось, что зэков в колонии поощряли не за конкретные заслуги перед исправительным учреждением, а просто так. В случае с Цеповязом вполне возможно, что его могли «поблагодарить» за исправные поставки деликатесов ко столу не только арестантов (читайте далее)

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Адвокат Цеповяза: Будем подавать иск о клевете

По словам защитника, на фото – не Цеповяз, сам Цеповяз себя на снимках не признает. Более того, осужденный уверяет, что в его колонии нет таких интерьеров (читайте далее)

Еще больше материалов по теме: «Краснодар: новости города»

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Читайте также
Новости 24
В Краснодаре наградили победителей проекта «Поступок-2018»
В Горячем ключе во время сильного тумана «Газель» протаранила дерево
Восемь поврежденных во время ЧС котельных восстановили в Краснодарском крае
В Краснодаре погибла 15-летняя школьница, упав с многоэтажки
ВТБ установил документарный лимит компании «ВолгоПромСтрой»
В Сочи задержали иностранца с двойным гражданством
В центре Краснодара неизвестные разбили четыре автомобиля
В Сочи гастарбайтеры из Западной Украины нарушили правила пограничного режима
В Темрюкском районе спасли двух рыбаков
В Сочи внедорожник врезался в пальму
В Сочи врачи прооперировали мужчину с редким осложнением панкреатита
В дома некоторых районов Краснодара стало поступать меньше питьевой воды
На Кубани предупредили о мокром снеге и гололеде
“Локомотив-Кубань” уступил ЦСКА в Единой лиге ВТБ
“Краснодар” на домашнем стадионе разгромил “Енисей”
В Краснодаре пьяный мужчина выбросил собаку из окна многоэтажки
Финалистами конкурса “Лидеры Кубани” стали 50 человек
Пострадавшим от наводнения жителям Туапсинского района привезли бесплатные дрова для отопления
В Анапе волонтеры очистили от мусора песчаные дюны и барханы
В Краснодаре открылась выставка японского искусства
Сборная России по регби обыграла в Краснодаре команду Намибии
Мэр Краснодара и призеры Олимпийских игр сыграли в волейбол со школьниками