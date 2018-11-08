Возбуждено уголовное дело в отношении сотрудников колонии, в которой сидит бандит Цеповяз

СЕГОДНЯ 21:51 2018-11-08T22:55:38+03:00

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После проверки ИК-3 Амурской области, где отбывает наказание осужденный член банды цапка, Вячеслав Цеповяз, в следственном комитете возбудили уголовное дело о превышении должностных полномочий.

Фигурантами дела стали пока неустановленные сотрудники колонии строгого режима. Фамилии станут известны позже по ходу расследования.

Следствие полагает, что для осужденного Вячеслава Цеповяза,приговоренного к 19 годам лишения свободы за тяжкие и особо тяжкие преступления, сотрудниками колонии были созданы привилегированные условия. На особом положении бандит находился в течение трех лет с января 2015 года.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="640" height="360" src="https://www.kuban.kp.ru/video/embed/676944" frameborder="0"></iframe> Икра и крабы для Цеповяза.Не все на зоне хлебают баланду. В меню осужденного на 19 лет «строгача» лидера банды Цапков - «si food», икра и шашлыки

- Это противоречит не только требованиям закона, но и общепринятым нормам морали, вызывая закономерный резонанс в обществе, - сообщила официальный представитель СК России Светлана Петренко.

ИК-3 Амурской области Фото: УФСИН по Амурской области

Причиной для проверки стали фотографии Вячеслава Цеповяза, на которых он в тюремной робе ест икру, крабов и жарит шашлык. Ранее в УФСИН Амурской области подтвердили подлинность снимков.

- Следствие проверит не только изложенные в СМИ сведения, но и другие возможные факты нарушений администрацией исправительного учреждения требований уголовно-исполнительного законодательства в ИК №3. Наряду с этим следователями будет проверена информация об угрозах супруге Цеповяза, - добавила представитель СК России.

Подробности нарушений в ИК-3 Амурской области ранее рассказали в Генпрокуратуре. Вячеслав Цеповяз не только питался деликатесами, но и имел мобильный телефон с интернетом, деньги на банковском счету, получал свидания в качестве поощрений. Осужденный практически свободно перемещался по территории, посещал служебжные кабинеты и даже пользовался стационарной связью с позволения сотрудников колонии строгого режима.

А В ЭТО ВРЕМЯ

Цеповяз утверждает, что на фото из колонии с крабами изображен человек, лишь похожий на него

Защитник предполагает, что за всей этой громкой историей с фото в колонии стоит экс-супруга Вячеслава Наталья Стришняя. Ранее сообщалось, что Амурская прокуратура проводила проверку еще в октябре. Эти фотографии были приложены к обращению супруги Вячеслава Цеповяза (читайте далее)

Генпрокуратура: В колонии, где отбывает наказание Цеповяз, очень вольный режим

- Все факты уже установлены и подтверждены. Действительно в рационе присутствовали шашлык, морепродукты, красная икра, крабы. Кроме того, ему были незаконным образом предоставлены три свидания, на которые он имел права. С кем именно – сейчас устанавливается, - заявил представитель Генпрокуратуры (читайте далее)

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Фотографии осужденного члена прогремевшей на всю страну банды цапков Вячеслава Цеповяза заставили задуматься - а действительно ли для него 19 лет срока в колонии стали суровым наказанием за подготовку резни в Кущевской и ряд других преступлений и настолько ли строгий тюремный режим. На одном снимке упитанный мужчина в арестантской форме позирует с крабами и красной икрой, на другом - жарит шашлык (подробности)

С ЧЕГО ВСЕ НАЧАЛОСЬ

Кущевская волнуется: Член банды цапков отбирает у жены бизнес, чтобы выйти на свободу

А пока родные погибших в доме фермера Аметова продолжают судиться за компенсацию морального ущерба, цапки, судя по фотографиям в Сети, в местах не столь отдаленных ни в чем себе не отказывают. Красная икра, крабовое мясо, шашлык - со всей этой «тюремной баландой» на фото в арестантской форме - Вячеслав Цеповяз. Уж точно зэк на питание в колонии Амурской области не жалуется. В Кущевской, разумеется, видели эти снимки (подробности)

А В ЭТО ВРЕМЯ

Адвокат Вячеслава Цеповяза: Его поместили в штрафной изолятор, но основания мне непонятны

- Вячеслав Цеповяз позвонил мне и сообщил, что приехала проверка, в отношении него составили рапорты, а после поместили в штрафной изолятор. За пару минут до этого он успел связаться со мной и рассказать об этом. Что стало основанием для этого, пока не ясно. Завтра я приеду в колонию и буду разбираться в этой ситуации. Но безусловно данное решение мы будем обжаловать, - сообщил «Комсомольской правде» - Кубань» адвокат Роман Боков (читайте далее)

«Цеповяза не обыскивали»: прокуратура Амурской области уже проверяла, откуда у цапка в колонии шашлыки и крабы

Выяснилось, что зэков в колонии поощряли не за конкретные заслуги перед исправительным учреждением, а просто так. В случае с Цеповязом вполне возможно, что его могли «поблагодарить» за исправные поставки деликатесов ко столу не только арестантов (читайте далее)