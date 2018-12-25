«На крабы и красную икру»: Цеповяз подал иск на своих детей

Пока следователи и прокуратура проверяют колонию, в которой отбывает наказание за преступления в Кущевской Вячеслав Цеповяз, сам сиделец, лишенный крабов и шашлыков, забрасывает свою бывшую жену судебными исками.

Очередной иск, восьмой по счету, Цеповяз подал в кущевский суд о признании за ним половины предприятия, которым управляют его же дети.

- Цеповяз подал очередной иск к своей бывшей супруге и детям. В этот раз требует признать недействительным сделки по переходу прав на доли в ООО «Созвездие» от бывшей супруги к их общим детям Оксане и Дмитрию, вторым требованиям является признать за ним 50% доли в уставном капитале Общества. Свою долю Цеповяз оценил в 4, 2 млн руб, - рассказывает адвокат Эдуард Чургулия.

Цеповяз позирует с крабами и красной икрой

На «Созвездии» числится химчистка и ресторан в Кущевской. Теперь половину предприятия сиделец, прославившийся фотографиями с крабами и красной икрой, хочет забрать себе.

Иск Цеповяза уже приняли к производству. А вот в удовлетворении кассационной жалобы его жене по делу о брачном договоре Краснодарский краевой суд отказал.

Брачный договор супруги подписали еще в 2015 году. Жена Цеповяза Наталья приехала к мужу в колонию вместе с детьми и нотариус заверил документ. А черед два года пара развелась.

- Моего бывшего мужа будто подменили, я просто не могла больше оплачивать все его прихоти в колонии. В год на его содержании у меня уходило до 3 млн рублей, - рассказывала Наталья Стришняя (после развода она вязала девичью фамилию). - И если раньше он звонил, спрашивал, как я, как дети, то потом начал просто требовать деньги. Наши разговоры с этого и начинались. Он начал кричать на меня, унижал. Я просто не смогла больше это терпеть и подала на развод.

Когда Цеповяза перестала спонсировать жена, он подал иск о признании недействительным брачного договора, по которому все имущество отошло его жене и детям. Краснодарский краевой суд его удовлетворил. Адвокаты бывшей жены кущевского бандита подали кассационную жалобу - с таким решением они несогласны. Но суд ее отклонил. А так как брачный договор признан недействительным, теперь все имущество супругов должно быть поделено поровну.

А делить есть что: недвижимость, земли и одно из успешных предприятий в Кущевском районе агрофирму «Слава Кубани», выручка которой за прошлый год составила порядка 700 млн рублей.

А В ЭТО ВРЕМЯ

Цеповяз утверждает, что на фото из колонии с крабами изображен человек, лишь похожий на него

Защитник предполагает, что за всей этой громкой историей с фото в колонии стоит экс-супруга Вячеслава Наталья Стришняя. Ранее сообщалось, что Амурская прокуратура проводила проверку еще в октябре. Эти фотографии были приложены к обращению супруги Вячеслава Цеповяза (читайте далее)

Генпрокуратура: В колонии, где отбывает наказание Цеповяз, очень вольный режим

- Все факты уже установлены и подтверждены. Действительно в рационе присутствовали шашлык, морепродукты, красная икра, крабы. Кроме того, ему были незаконным образом предоставлены три свидания, на которые он имел права. С кем именно – сейчас устанавливается, - заявил представитель Генпрокуратуры (читайте далее)

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