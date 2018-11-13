Вячеслав Цеповяз записал свое первое видео обращение из колонии, в котором рассказал о фото с крабами

Участник кущевской ОПГ Вячеслав Цеповяз никак не может угомониться. Ну не дают ему покоя фотографии, на которых он ест крабов с икрой и жарит шашлыки. Ранее он уже заявлял, что снимки – смонтированы, а тут вдруг записал свое первое видеообращение.

В нем Цеповяз в очередной раз заявляет, что фото с крабами – монтаж. И просит членов общественной наблюдательной комиссии защитить его права. Правда, от кого именно – не сообщает.

- Прошу вас взять на общественный контроль мое местонахождение в закрытых учреждениях Амурской области, - написал Цеповяз сначала письмо в ОНК. – Также прошу оказать содействие в защите моих прав.

Только оказалось, что видеообращение вроде как и есть, но его еще никто не видел.

- Видеообращения пока нет ни у кого, - признался "Косомолке" адвокат Цеповяза Эльбрус Муртазов. - Канал "Россия" имеет пару секунд этой записи - не более.

Вячеслав Цеповяз состоял в кущевской банде Сергея Цапка. Эта ОПГ в ноябре 2010 года жестоко расправилась с семьей станичного фермера - всего 12 человек, среди которых четверо - дети. Кроме того, банда долгие годы держала в страхе Кущевскую, прикрываясь правоохранительными органами. На ее счету грабежи, разбои, мошенничество, изнасилования, убийства и другие преступления. За зверства в станице Цеповяз получил 19 лет строгача. И первое время сидел, ни в чем себе не отказывая. На столе - деликатесы, прогулки по территории колоннии в любое время.

Видеообращение Цеповяза.

Сидеть не так вкусно и сладко Вячеславу Цеповязу стало после того, как в распоряжении «Комсомолки» попали его снимки с крабами, красной икрой и шашлыками. А его бывшая жена рассказала сайту kp.ru о том, что в год у нее уходило на содержание супруга в колонии строгого режима №3 до 3 миллионов рублей. Так она сообщила, что передавала деньги через одного человека, который сам сбрасывал ей список нужных Цеповязу вещей. Хотя и сам сиделец часто звонил из зоны домой и лично просил у жены наличность.

Цеповяз в колонии себе ни в чем не отказывал - крабы, красная икра

После публикации в СМИ этих фото, Следком и УФСИН организовали проверку. Выяснилось, что Цеповяз звонил домой из кабинетов сотрудников колонии, жил в улучшенных условиях и вообще ни в чем не нуждался.

После скандала с фотографиями, арестанта отправили в ШИЗО. А сам он вдруг заявил в своих заявлениях, что у него серьезная болезнь.

С ЧЕГО ВСЕ НАЧАЛОСЬ

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А пока родные погибших в доме фермера Аметова продолжают судиться за компенсацию морального ущерба, цапки, судя по фотографиям в Сети, в местах не столь отдаленных ни в чем себе не отказывают. Красная икра, крабовое мясо, шашлык - со всей этой «тюремной баландой» на фото в арестантской форме - Вячеслав Цеповяз. Уж точно зэк на питание в колонии Амурской области не жалуется. В Кущевской, разумеется, видели эти снимки (читайте далее)

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