Не пришел на завтрак? В ШИЗО! Цеповяз нарушил тюремный распорядок

Разговоры вокруг скандальных фотографий Вячеслава Цеповяза, на которых осужденный лакомиться заморскими деликатесами, не прекращаются. Накануне в СМИ появилась информация, что сам член банды цапков прокомментировал фото с икрой и шашлыками в колонии. Обращение он якобы передал через своих адвокатов. Однако сами защитники слышат об этом впервые.

- Сегодня, 9 ноября, второй адвокат с трудом добился встречи с Вячеславом, четыре часа ждал. Под различными предлогами сотрудники УФСИН не пускали его, - объясняет «Комсомольской правде» - Кубань» защитник Эльбрус Муртазов. – Потому вчера наш клиент точно никаких заявлений не делал, сегодня, если бы хотел, передал письмо через адвоката, но он этого не сделал. Более того, он из ШИЗО физически комментарии давать не может, а уж тем более связываться со СМИ.

К слову, Цеповяз по-прежнему находится в ШИЗО. Там его продержат трое суток. По словам адвоката, в штрафной изолятор член банды цапков попал из-за того, что не пришел на завтрак.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="640" height="360" src="https://www.kuban.kp.ru/video/embed/676944" frameborder="0"></iframe> Икра и крабы для Цеповяза.Не все на зоне хлебают баланду. В меню осужденного на 19 лет «строгача» лидера банды Цапков - «sea food», икра и шашлыки

Напомним, после проверки ИК-3 Амурской области, где отбывает наказание осужденный член банды цапка, Вячеслав Цеповяз, в следственном комитете возбудили уголовное дело о превышении должностных полномочий.

А В ЭТО ВРЕМЯ

Цеповяз утверждает, что на фото из колонии с крабами изображен человек, лишь похожий на него

Защитник предполагает, что за всей этой громкой историей с фото в колонии стоит экс-супруга Вячеслава Наталья Стришняя. Ранее сообщалось, что Амурская прокуратура проводила проверку еще в октябре. Эти фотографии были приложены к обращению супруги Вячеслава Цеповяза (читайте далее)

Генпрокуратура: В колонии, где отбывает наказание Цеповяз, очень вольный режим

- Все факты уже установлены и подтверждены. Действительно в рационе присутствовали шашлык, морепродукты, красная икра, крабы. Кроме того, ему были незаконным образом предоставлены три свидания, на которые он имел права. С кем именно – сейчас устанавливается, - заявил представитель Генпрокуратуры (читайте далее)

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В УФСИН подтвердили, что осужденный на 19 лет член банды цапков ел за решеткой крабов, икру и шашлык

Фотографии осужденного члена прогремевшей на всю страну банды цапков Вячеслава Цеповяза заставили задуматься - а действительно ли для него 19 лет срока в колонии стали суровым наказанием за подготовку резни в Кущевской и ряд других преступлений и настолько ли строгий тюремный режим. На одном снимке упитанный мужчина в арестантской форме позирует с крабами и красной икрой, на другом - жарит шашлык (подробности)

С ЧЕГО ВСЕ НАЧАЛОСЬ

Кущевская волнуется: Член банды цапков отбирает у жены бизнес, чтобы выйти на свободу

А пока родные погибших в доме фермера Аметова продолжают судиться за компенсацию морального ущерба, цапки, судя по фотографиям в Сети, в местах не столь отдаленных ни в чем себе не отказывают. Красная икра, крабовое мясо, шашлык - со всей этой «тюремной баландой» на фото в арестантской форме - Вячеслав Цеповяз. Уж точно зэк на питание в колонии Амурской области не жалуется. В Кущевской, разумеется, видели эти снимки (подробности)

А В ЭТО ВРЕМЯ

Адвокат Вячеслава Цеповяза: Его поместили в штрафной изолятор, но основания мне непонятны

- Вячеслав Цеповяз позвонил мне и сообщил, что приехала проверка, в отношении него составили рапорты, а после поместили в штрафной изолятор. За пару минут до этого он успел связаться со мной и рассказать об этом. Что стало основанием для этого, пока не ясно. Завтра я приеду в колонию и буду разбираться в этой ситуации. Но безусловно данное решение мы будем обжаловать, - сообщил «Комсомольской правде» - Кубань» адвокат Роман Боков (читайте далее)

«Цеповяза не обыскивали»: прокуратура Амурской области уже проверяла, откуда у цапка в колонии шашлыки и крабы

Выяснилось, что зэков в колонии поощряли не за конкретные заслуги перед исправительным учреждением, а просто так. В случае с Цеповязом вполне возможно, что его могли «поблагодарить» за исправные поставки деликатесов ко столу не только арестантов (читайте далее)