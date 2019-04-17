Нет денег на крабов и красную икру: суд отказал Цеповязу сразу в двух исках на 9 и 32 млн рублей
Чем дальше в лес, тем больше исков. Так можно описать жизнь Вячеслава Цеповяза за решеткой. Как только один суд отказывает ему в удовлетворении жалоб, сиделец тут же присылает новый. Всего от кущевского бандита, который прославился своими обедами в колонии строго режима, прилетело 8 исков. И все они – о взыскании в его пользу различных сумм. Исчисления идут в миллионах.
Вячеслав Цеповяз – правая рука лидера кущевской ОПГ Сергея Цапка. В банде именно он отвечал за финансовые потоки. И хотя на жестокое убийство 12 человек в станице Кущевской в ноябре 2010 года не ходил, замешан в ряде других преступлений. Его осудили вместе с остальными членами банды и отправили на 19 лет в колонию Амурской области. Но там, судя по фотографиям, Цеповяз ни в чем не нуждался, особенно в деликатесах. На столе – крабы, красная икра и шашлык. А жил вовсе не в бараках со всеми заключенными, а в отдельной комнате на тюремной пасеке. Причем выяснилось, что руководство колонии его еще и поощряло – за хорошее поведение и активную работу на ниве пчеловодства.
Цеповяз в колонии с шашлыками
Пока Следком и прокуратура проводят проверку в колонии, в Краснодарском краевом суде прошли очередное заседание по финансовым делам Цеповяза. Он требовал с предприятия своей бывшей жены Натальи Стришней выплатить ему 32 млн и 9 млн рублей арендной платы за землю, которая принадлежит ему. Первая сумма – эта за аренду с 2013 года, вторая – за 2018-ый.
- В краевом суде рассматривали апелляционную жалобу Цеповяза. Его не устроили решение суда первой инстанции (Кущевского суда), который отказал во взыскании этих сумм с предприятия «Слава Кубани», - рассказал сайту «КП»-Кубань» адвокат фирмы Эдуард Чургулия.
Кущевский райсуд еще в ноябре 2018 года лишь частично удовлетворил требования Цеповяза о выплате ему 9 млн рублей за аренду земель. Вот, что говорится в том решении: «Взыскать с ОПХ «Слава Кубани» в пользу Вячеслава Цеповяза арендную плату за 2018 год в части выплаты денежных средств в счет стоимости арендной платы в виде фуражного зерна в размере 4 139 119 рублей. В остальной части требований – отказать».
Знаменитое фото с крабами
А дело о 32 млн рублей, которые Цеповязу якобы не выплатили аж с 2013 года вообще закрыли – истцу в требованиях отказали. Но любитель красной икры и крабов подал жалобу в вышестоящий суд, который в итоге согласился со своими коллегами в Кущевской.
- Те четыре миллиона рублей, которые суд постановил выплатить Цеповязу, Наталья Стришняя уже перевела на счет бывшего мужа, - пояснил Эдуард Чургулия. – Купил ли он на них себе икры или крабов, нам не известно.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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