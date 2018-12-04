На руководства прославившейся амурской исправительной колонии, где содержится осужденный на 19 лет Вячеслав Цеповяз, завели уголовное дело. Об этом сообщил официальный представитель Генпрокуратуры России Александр Куренной.

Сотрудники прокуратуры не раз проводили проверку в знаменитой колонии № 3. И, действительно, в тюремном меню члена банды цапков были шашлык, морепродукты, красная икра, крабы. Кроме того, Цеповяз получал передачи, свободно перемещался по колонии, в качестве поощрений получал свидания и встречался с любыми другими заключенными. Осужденный фактически получил облегченные условия содержания. Более того, член «банды цапков» посещал служебные помещения колонии и пользовался стационарной телефонной связью.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="640" height="360" src="https://www.kuban.kp.ru/video/embed/676944" frameborder="0"></iframe> Икра и крабы для Цеповяза.Не все на зоне хлебают баланду. В меню осужденного на 19 лет «строгача» лидера банды Цапков - «sea food», икра и шашлыки

- Уголовное дело возбуждено по части 1 статьи 286 УК РФ «Превышение должностных полномочий), в отношении руководства колонии», - сказал Александр Куренной, выступая на канале ведомства «Эфир».

Как стало известно, ранее прокуратура уже внесла начальнику управления ФСИН по Амурской области Олегу Завьялову представление на устранение нарушений закона.

Начальник УФСИН России по Амурской области Олег Завьялов Фото: 28.fsin.su

После рассмотрения документа трое должностных лиц колонии привлечены к дисциплинарной ответственности.

- Ну, сейчас посмотрим, что уголовное дело даст, потому что, видимо, дисциплинарного наказания оказалось недостаточно, - добавляет представитель надзорного ведомства.

С ЧЕГО ВСЕ НАЧАЛОСЬ

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А пока родные погибших в доме фермера Аметова продолжают судиться за компенсацию морального ущерба, цапки, судя по фотографиям в Сети, в местах не столь отдаленных ни в чем себе не отказывают. Красная икра, крабовое мясо, шашлык - со всей этой «тюремной баландой» на фото в арестантской форме - Вячеслав Цеповяз. Уж точно зэк на питание в колонии Амурской области не жалуется. В Кущевской, разумеется, видели эти снимки (читайте далее)

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Выяснилось, что зэков в колонии поощряли не за конкретные заслуги перед исправительным учреждением, а просто так. В случае с Цеповязом вполне возможно, что его могли «поблагодарить» за исправные поставки деликатесов ко столу не только арестантов (читайте далее)

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Все внимание вновь приковано к исправительной колонии строгого режима №3, что находится в Амурской области. Не успел утихнуть скандал с фотографиями «красивой жизни» Вячеслава Цеповяза, на которых отбывающий 20-летний срок лакомится шашлыком и заморскими деликатесами, как всплыла занятная видеозапись, главный герой которой - член банды цапков (читайте далее)