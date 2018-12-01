ФСИН: На видео запечатлена комната психологической разгрузки, а не камера Цеповяза

Все внимание вновь приковано к исправительной колонии строгого режима №3, что находится в Амурской области. Не успел утихнуть скандал с фотографиями «красивой жизни» Вячеслава Цеповяза, на которых отбывающий 20-летний срок лакомится шашлыком и заморскими деликатесами, как всплыла занятная видеозапись, главный герой которой - член банды цапков.

Короткий ролик начал распространяться в Сети утром 1 декабря. На кадрах записи Вячеслав Цеповяз собственной персоны в компании нескольких осужденных товарищей. Само видео снято в комнате с голубыми обоями, помещение обставлено мягким диваном, креслами, есть телевизор, столик с шахматами. За кадром Вячеслав Цеповяз рассказывает, что в комнате "сделали ремонтик, чтобы легче дышалось". А заканчивается запись тем, что член банды цапков машет рукой в камеру, при этом держит в руках телефон, который заряжает у розетки.

По данным ФСИН, видеозапись не свежая - сделана несколько лет назад. Ориентировочно ролик относится к тому же периоду, что и скандальные снимки.

Цеповяз Вячеслав: Суровые будни заключенного в ФКУ ИК-3 Амурской области.

- На видеоролике с осужденным Цеповязом запечатлена комната психологической разгрузки в исправительной колонии, - заявили в пресс-бюро ФСИН. - Это не помещение, где проживал Вячеслав Цеповяз.

Однако в федеральной службе не пояснили, почему в руках у заключенных находятся мобильники.

- По этой видеозаписи также проводится проверка в рамках уголовного дела, возбужденного после публикации фотографий, - добавили в пресс-бюро ФСИН.

Ранее сообщалось, что Следком и УФСИН организовали проверку. Выяснилось, что Цеповяз звонил домой из кабинетов сотрудников колонии, жил в улучшенных условиях и вообще ни в чем не нуждался.

Тем временем, в Генпрокуратуре заявили, что все фотографии подлинны и факты грубого нарушения режима в ИК-3 Амурской области установлены. В следственном комитете уже возбудили уголовное дело о превышении полномочий должностными лицами колонии, которые создавали Цеповязу привилегированные условия.

Напомним, в ноябре 2013 года лидеру ОПГ Сергею Цапку и двум его сподручным - Игорю Черныху и Владимиру Алексееву - дали пожизненный срок за убийство 12 человек в станице, а также другие преступления. Но по этапу пошел только Алексеев. Черных и Цапок скончались в камере СИЗО. Вячеслав Цеповяз, Владимир Запорожец и дядя главаря банды Николай Цапок получили по 19 лет строгача за подготовку резни в Кущевской и ряд других преступлений.

С ЧЕГО ВСЕ НАЧАЛОСЬ

Кущевская волнуется: Член банды цапков отбирает у жены бизнес, чтобы выйти на свободу

А пока родные погибших в доме фермера Аметова продолжают судиться за компенсацию морального ущерба, цапки, судя по фотографиям в Сети, в местах не столь отдаленных ни в чем себе не отказывают. Красная икра, крабовое мясо, шашлык - со всей этой «тюремной баландой» на фото в арестантской форме - Вячеслав Цеповяз. Уж точно зэк на питание в колонии Амурской области не жалуется. В Кущевской, разумеется, видели эти снимки (подробности)

А В ЭТО ВРЕМЯ

Общественные наблюдатели: Цеповяз жил в улучшенных бараках только, когда работал

По словам общественного наблюдателя, Вячеслав Цеповяз жил в улучшенных бараках только, когда работал на пасеке.

- С 2016 года, когда его привлекли к работам, он находился в бараке улучшенного типа, там есть отдельные комнаты на два человека. Но там находятся только те, у кого нет взысканий и кто задействован на работах (читайте далее)

Генпрокуратура: Цеповяз ежемесячно съедал в колонии деликатесов на 60 тысяч рублей

В Генпрокуратуре рассказали, сколько денег уходило на питание Вячеслава Цеповяза в колонии. Того самого заключенного ИК №3, который засветился на фотографиях с крабами, красной икрой и шашлыками (читайте далее)

Цеповяз продолжает настаивать - снимки с крабами и шашлыками монтаж

Адвокаты члена банды цапков считают - фотографии были сделаны, чтобы помешать Вячеславу вернуть часть имущества после развода (читайте далее)

«Цеповяза не обыскивали»: прокуратура Амурской области уже проверяла, откуда у цапка в колонии шашлыки и крабы

Выяснилось, что зэков в колонии поощряли не за конкретные заслуги перед исправительным учреждением, а просто так. В случае с Цеповязом вполне возможно, что его могли «поблагодарить» за исправные поставки деликатесов ко столу не только арестантов (читайте далее)

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Адвокат Цеповяза: Будем подавать иск о клевете

По словам защитника, на фото – не Цеповяз, сам Цеповяз себя на снимках не признает. Более того, осужденный уверяет, что в его колонии нет таких интерьеров (читайте далее)