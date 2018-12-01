Появилось видео из VIP-камеры члена банды цапков Вячеслава Цеповяза

О том, как «тяжело» живется осужденному на 19 лет Вячеславу Цеповязу, вся страна узнала в октябре. Тогда в распоряжении «Комсомолки» оказались его снимки с крабами, красной икрой и шашлыками. Его бывшая жена рассказала сайту kp.ru о том, что в год у нее уходило на содержание супруга в колонии строгого режима №3 до 3 миллионов рублей. Так она сообщила, что передавала деньги через одного человека, который сам сбрасывал ей список нужных Цеповязу вещей. Хотя и сам сиделец часто звонил из зоны домой и лично просил у жены наличность.

Сам Вячеслав Цеповяз, естественно, настаивает - на фото из колонии с крабами изображен человек, лишь похожий на него, беседок, видов комнат на снимках в колонии и вовсе нет. Большинство фотографий, которые наделали шуму в Сети, - подделка, сам он не пользуется в колонии никакими привилегиями.

Цеповяз в колонии себе ни в чем не отказывал - крабы, красная икра

Более того, он даже записал свое первое видеообращение. В нем Цеповяз в очередной раз заявляет, что фото с крабами – монтаж. И просит членов общественной наблюдательной комиссии защитить его права. Правда, от кого именно – не сообщает.

А тут вдруг всплыл еще один ролик из колонии в Амурской области. На кадрах осужденный вместе с «товарищами» сидят в комнате с голубыми обоями. Само помещение обставлено мягкими креслами, диваном, неподалеку стоит набор для чаепития, стол с шахматами, а сами заключенные смотрят телевизор.

Цеповяз Вячеслав: Суровые будни заключенного в ФКУ ИК-3 Амурской области.

- Вот ремонтик такой сделали, чтобы дышалось легче, - говорит за кадром Вячеслав Цеповяз, а автор ролика в этот момент снимает обстановку комнаты.

В конце ролика Вячеслав встал с кресла и подошел к розетке у стены, где заряжался его мобильный телефон (хотя по правилам средство связи у заключенных запрещены - Авт.).

- Помаши ручкой что ли, - просит автор ролика и член банды цапков передает "привет" на камеру.

Напомним, после публикации в СМИ фото "красивой жизни" Следком и УФСИН организовали проверку. Выяснилось, что Цеповяз звонил домой из кабинетов сотрудников колонии, жил в улучшенных условиях и вообще ни в чем не нуждался.

Тем временем, в Генпрокуратуре заявили, что все фотографии подлинны и факты грубого нарушения режима в ИК-3 Амурской области установлены. В следственном комитете уже возбудили уголовное дело о превышении полномочий должностными лицами колонии, которые создавали Цеповязу привилегированные условия.

Вячеслав Цеповяз состоял в кущевской банде Сергея Цапка. Эта ОПГ в ноябре 2010 года жестоко расправилась с семьей станичного фермера - всего 12 человек, среди которых четверо - дети. Кроме того, банда долгие годы держала в страхе Кущевскую, прикрываясь правоохранительными органами. На ее счету грабежи, разбои, мошенничество, изнасилования, убийства и другие преступления. За зверства в станице Цеповяз получил 19 лет строгача. И первое время сидел, ни в чем себе не отказывая. На столе - деликатесы, прогулки по территории колоннии в любое время.

С ЧЕГО ВСЕ НАЧАЛОСЬ

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А пока родные погибших в доме фермера Аметова продолжают судиться за компенсацию морального ущерба, цапки, судя по фотографиям в Сети, в местах не столь отдаленных ни в чем себе не отказывают. Красная икра, крабовое мясо, шашлык - со всей этой «тюремной баландой» на фото в арестантской форме - Вячеслав Цеповяз. Уж точно зэк на питание в колонии Амурской области не жалуется. В Кущевской, разумеется, видели эти снимки (читайте далее)

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Выяснилось, что зэков в колонии поощряли не за конкретные заслуги перед исправительным учреждением, а просто так. В случае с Цеповязом вполне возможно, что его могли «поблагодарить» за исправные поставки деликатесов ко столу не только арестантов (читайте далее)

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По словам защитника, на фото – не Цеповяз, сам Цеповяз себя на снимках не признает. Более того, осужденный уверяет, что в его колонии нет таких интерьеров (читайте далее)