Общественные наблюдатели: Цеповяз жил в улучшенных бараках только, когда работал

Все внимание по-прежнему приковано к исправительной колонии строгого режима №3, где отбывает наказание Вячеслав Цеповяз. В Сети продолжают обсуждать скандальные снимки, на которых осужденный лакомиться заморскими деликатесами и жарит шашлык. Накануне в исправительном учреждении побывала председатель общественной наблюдательной комиссии (ОНК) Амурской области Наталья Охотникова.

- Изначально оповещаю, фото, что я выкладываю в соцсети, сделаны лично мной при осуществлении общественного контроля с разрешения осужденного и начальства колонии! - сообщила Наталья Охотникова. - На фото Цеповяз Вячеслав Андреевич. В последнее время стал известен по гулявшим фото в интернете... На данный момент отбывает наказание в мужской колонии строгого режима.

Фото: instagram.com/okhotnikovanatalia/

По словам общественного наблюдателя, Вячеслав Цеповяз жил в улучшенных бараках только, когда работал на пасеке.

- С 2016 года, когда его привлекли к работам, он находился в бараке улучшенного типа, там есть отдельные комнаты на два человека, - говорит Наталья Охотникова. - Но там находятся только те, у кого нет взысканий и кто задействован на работах.

Фото: instagram.com/okhotnikovanatalia/

Однако в январе 2018 года Вячеслава Цеповяза уволили. Причиной стало - сокращение штата. Совпадение ли, но именно в этот момент начались массовые проверки из-за снимков, на которых осужденный изображен с крабами и шашлыком.

Сразу после увольнения Вячеслав Цеповяз вернулся в обычный барак, где двухъярусные кровати, туалет и кухня.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="640" height="360" src="https://www.kuban.kp.ru/video/embed/676944" frameborder="0"></iframe> Икра и крабы для Цеповяза.Не все на зоне хлебают баланду. В меню осужденного на 19 лет «строгача» лидера банды Цапков - «sea food», икра и шашлыки

Фото: instagram.com/okhotnikovanatalia/

Как стало известно «КП» - Кубань», у члена банды цапков есть травма. Ему удалили часть плечевого сустава. Правда, по словам адвоката, каких-то серьезных ограничений в работе у него нет.

Что касается самих скандальных снимков, то общественный наблюдатель уверяет, что первая проверка, которая была еще весной 2018 года, не выявила состава преступления.

- Дело в том, что фотографии жена Цеповяза предоставила только в документальном виде, к сожалению, в электронном варианте снимков нет, - говорит председатель общественной наблюдательной комиссии (ОНК) Амурской области Наталья Охотникова. - То есть, если бы Цеповяз направил фото со своего телефона или, к примеру, электронной почты, то они сохранились бы. Где сделаны сами фотографии, не знаю.

На территории колонии имеется кафе, в котором любой заключенный может приобрести продукты за свои деньги.

- Заключенный может в месяц тратить 7 800 рублей, - говорит Наталья Охотникова. - На облегченных условиях эта сумма составляет 9 тысяч рублей. Плюс к этой сумме может идти зарплата и социальные выплаты.

Напомним, Вячеслав Цеповяз продолжает настаивать на том, что опубликованные фото – монтаж. Однако в Генпрокуратуре уже заявили, что все фотографии подлинны и факты грубого нарушения режима в ИК-3 Амурской области установлены. В следственном комитете возбудили уголовное дело о превышении полномочий должностными лицами колонии, которые создавали Цеповязу привилегированные условия.

С ЧЕГО ВСЕ НАЧАЛОСЬ

Кущевская волнуется: Член банды цапков отбирает у жены бизнес, чтобы выйти на свободу

А пока родные погибших в доме фермера Аметова продолжают судиться за компенсацию морального ущерба, цапки, судя по фотографиям в Сети, в местах не столь отдаленных ни в чем себе не отказывают. Красная икра, крабовое мясо, шашлык - со всей этой «тюремной баландой» на фото в арестантской форме - Вячеслав Цеповяз. Уж точно зэк на питание в колонии Амурской области не жалуется. В Кущевской, разумеется, видели эти снимки (подробности)

А В ЭТО ВРЕМЯ

Цеповяз продолжает настаивать - снимки с крабами и шашлыками монтаж

Адвокаты члена банды цапков считают - фотографии были сделаны, чтобы помешать Вячеславу вернуть часть имущества после развода (читайте далее)

«Цеповяза не обыскивали»: прокуратура Амурской области уже проверяла, откуда у цапка в колонии шашлыки и крабы

Выяснилось, что зэков в колонии поощряли не за конкретные заслуги перед исправительным учреждением, а просто так. В случае с Цеповязом вполне возможно, что его могли «поблагодарить» за исправные поставки деликатесов ко столу не только арестантов (читайте далее)

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По словам защитника, на фото – не Цеповяз, сам Цеповяз себя на снимках не признает. Более того, осужденный уверяет, что в его колонии нет таких интерьеров (читайте далее)