2018-11-15T16:15:11+03:00
Происшествия

Генпрокуратура: Цеповяз ежемесячно съедал в колонии деликатесов на 60 тысяч рублей

Еду участнику банды цапков передавал мужчина, который "обслуживает" арестантов [видео]
Ольга СУХОВА@kp_kuban
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Цеповяз передавал список домой, что ему необходимо на зонеЦеповяз передавал список домой, что ему необходимо на зоне
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В Генпрокуратуре рассказали, сколько денег уходило на питание Вячеслава Цеповяза в колонии. Того самого заключенного ИК №3, который засветился на фотографиях с крабами, красной икрой и шашлыками.

Сам Цеповяз отбывает наказание в Амурской области за преступления в Кущевской. Его осудили еще в ноябре 2013 года на 19 лет и отправили по этапу. Первые годы в колонии сиделец ни в чем себе не отказывал - деликатесы часто были на его столе. Об этом сообщил и представитель Генпрокуратуры.

- В ходе проверки мы нашли мужчину, который и передавал Цеповязу продукты в колонию, - рассказал Александр Куренной в интервью, показанном на интернет-канале «Эфир» Генпрокуратуры. - Стоимость провизии достигала 60 тыс. рублей в месяц.

Генпрокуратура: Цеповяз ежемесячно съедал в колонии деликатесов на 60 тысяч рублей.

Выяснилось, что этот мужчина регулярно носил передачки Цеповязу – до трех раз в месяц. Он сам закупал продукты и приносил их в колонию.

- Там передавал еду через специальное окошко, - говорит Куренной. – Мужчина приносил не только крабоы и икру, но и рыбу, дорогие сыры, колбасы, сигареты, бытовую химию и много другое. Сумки в продуктами весили более 30 кило, в то время как разрешенный вес одной посылки составляет 20 кг.

А те самые фото, на которых Цеповяз жарит шашлык, сделаны в помещении пасеки при колонии. Только по закону арестанта должны сопровождать сотрудники исправительного учреждения. И как показала проверка, эти условия не соблюдались.

- Я бы не сказал, что совсем свободно, но в неустановленное время он мог перемещаться вне контроля, навестить пчел, пожарить шашлыки, - говорит представитель Генпрокуратуры Александр Куренной. – Проверка продолжается, а вот настоящие ли фото, или это монтаж - выявит экспертиза, она еще идет.

Список нужных Цеповязу продуктов этот мужчина присылал родне заключенного. Причем сразу с указанием цен. Ему же и перечислялась вся сумма.

Список продуктов для Цеповяза. Его присылал родне заключенного один мужчина

Список продуктов для Цеповяза. Его присылал родне заключенного один мужчина

Список продуктов для Цеповяза

Список продуктов для Цеповяза

Список продуктов для Цеповяза

Список продуктов для Цеповяза

Обратите внимание, переписка датирована 2017 годом. То есть ни в чем себе не отказывал Цеповяз четыре года подряд.

С ЧЕГО ВСЕ НАЧАЛОСЬ

Кущевская волнуется: Член банды цапков отбирает у жены бизнес, чтобы выйти на свободу

А пока родные погибших в доме фермера Аметова продолжают судиться за компенсацию морального ущерба, цапки, судя по фотографиям в Сети, в местах не столь отдаленных ни в чем себе не отказывают. Красная икра, крабовое мясо, шашлык - со всей этой «тюремной баландой» на фото в арестантской форме - Вячеслав Цеповяз. Уж точно зэк на питание в колонии Амурской области не жалуется. В Кущевской, разумеется, видели эти снимки (читайте далее)

КСТАТИ

В колонии цапки принимают ислам и шьют рукавицы

Самого кровожадного из ныне живых членов банды цапков 37-летнего Владимира Алексеева этапировали в Мордовию на зону для главарей банд, серийных убийц и педофилов (читайте далее)

Адвокат Вячеслава Цеповяза запустил в Instagram хэштег, призывающий освободить его подзащитного из-под стражи

Адвокат одного из членов банды Сергея Цапка Вячеслава Цеповяза Эльбрус Муртазов призвал освободить его клиента из-под стражи. Соответствующий пост юрист разместил в своем аккаунте в сети Instagram, сопроводив его хэштегом #zaSlavusKubani.

По мнению Муртазова, Цеповяз стал жертвой «жуликов, аферистов, клубка корысти, наглости, негодяйства и предательства, жертва нечистых на руку журналистов которые отрабатывают заказ». Юрист также отметил, что в отношении его подзащитного была инициирована «масштабная спецоперация по травле» (читайте далее)

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