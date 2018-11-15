В Генпрокуратуре рассказали, сколько денег уходило на питание Вячеслава Цеповяза в колонии. Того самого заключенного ИК №3, который засветился на фотографиях с крабами, красной икрой и шашлыками.

Сам Цеповяз отбывает наказание в Амурской области за преступления в Кущевской. Его осудили еще в ноябре 2013 года на 19 лет и отправили по этапу. Первые годы в колонии сиделец ни в чем себе не отказывал - деликатесы часто были на его столе. Об этом сообщил и представитель Генпрокуратуры.

- В ходе проверки мы нашли мужчину, который и передавал Цеповязу продукты в колонию, - рассказал Александр Куренной в интервью, показанном на интернет-канале «Эфир» Генпрокуратуры. - Стоимость провизии достигала 60 тыс. рублей в месяц.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="640" height="360" src="https://www.kuban.kp.ru/video/embed/677943" frameborder="0"></iframe> Генпрокуратура: Цеповяз ежемесячно съедал в колонии деликатесов на 60 тысяч рублей.

Выяснилось, что этот мужчина регулярно носил передачки Цеповязу – до трех раз в месяц. Он сам закупал продукты и приносил их в колонию.

- Там передавал еду через специальное окошко, - говорит Куренной. – Мужчина приносил не только крабоы и икру, но и рыбу, дорогие сыры, колбасы, сигареты, бытовую химию и много другое. Сумки в продуктами весили более 30 кило, в то время как разрешенный вес одной посылки составляет 20 кг.

А те самые фото, на которых Цеповяз жарит шашлык, сделаны в помещении пасеки при колонии. Только по закону арестанта должны сопровождать сотрудники исправительного учреждения. И как показала проверка, эти условия не соблюдались.

- Я бы не сказал, что совсем свободно, но в неустановленное время он мог перемещаться вне контроля, навестить пчел, пожарить шашлыки, - говорит представитель Генпрокуратуры Александр Куренной. – Проверка продолжается, а вот настоящие ли фото, или это монтаж - выявит экспертиза, она еще идет.

Список нужных Цеповязу продуктов этот мужчина присылал родне заключенного. Причем сразу с указанием цен. Ему же и перечислялась вся сумма.

Список продуктов для Цеповяза. Его присылал родне заключенного один мужчина

Список продуктов для Цеповяза

Список продуктов для Цеповяза

Обратите внимание, переписка датирована 2017 годом. То есть ни в чем себе не отказывал Цеповяз четыре года подряд.

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